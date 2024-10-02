內地男持刀打劫大圍店舖掠$500　逃返內地後國慶日再入境即被捕

一名內地男子上周六（28日）持刀闖入大圍一間店舖，用刀指嚇職員，搶去共值約500港元的現金後逃去，犯案後立即從羅湖口岸離境返回內地。警方將男子列入通緝名單，男子昨日 （1日）國慶日再次由羅湖口岸到香港時，被警方以涉嫌「搶劫」罪拘捕。



沙田警區刑事總督察黃志騰交代案情。

上周六（9月28日）晚上約8時半，一名男子戴鴨舌帽及口罩，持生果刀闖入大圍田心村南道一間店舖，用刀指嚇職員，威脅對方交出現金，職員受驚下交出少量現金，包括50元美金、50元港幣，總值約500港元。男子得手後逃離現場。行劫過程歷時1分鐘，事件中慶幸無人受傷。

沙田警區刑事總督察黃志騰表示，重案組經調查後，翻查由政府安裝的閉路電視系統，尋獲男子行蹤，得知他犯案後經羅湖口岸離開香港返回內地。警方遂將該名41歲姓劉持雙程證內地男子列入通緝名單。男子昨日（1日）國慶日再次由羅湖口岸來到香港時，被警方以涉嫌「搶劫」罪拘捕。

警方於被捕男子身上，檢獲他犯案時劫得的現金以及當時身穿的衣物。男子仍然被警方扣留調查，稍後將被落案起訴。警方重申，搶劫為十分嚴重的罪行，一經定罪可判終身監禁。