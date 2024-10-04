灣仔箭豬．前傳｜箭豬「一支箭」小路喪跑　持網男窮追轉彎要煞掣

一隻一呎半長箭豬今早（4日）闖入灣仔集成中心停車場，瑟縮在一輛私家車車底，最終被漁護署用長柄網活捉，送往嘉道理農場暨植物園觀察及治理；其間箭豬疑因掙扎，身上尖刺散落一地。



今晚有懷疑是事發前的影片曝光，可見一隻箭豬在附近摩理臣山游泳池的小路跑出愛群道，其間身上尖刺更撞及燈柱。一名疑似身穿制服、戴上鴨舌帽的男子，手持長柄撈網尾隨窮追，惟箭豬跑速飛快，該名男子狂奔仍未能將其擒獲，更要「煞掣」轉入愛群道。有目擊者驚呼：「嘩！有隻（箭）豬喎！」

上載片段的網民指，「平時見你懶懶閒，食吓嘢瞓吓覺，估唔到跑起上嚟都一陣風！！！好勤力喎，一朝早搵人陪跑，練氣！」

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事發於今日（4日）上午10時17分，灣仔軒尼詩道302號集成中心的保安員報案，指發現一隻箭豬瑟縮在停車場一輛私家車車底。人員到場發現一隻約一呎半長的箭豬躲，通知漁護署協助。

漁護署人員張開繩網，並拿出長柄網捕捉箭豬；箭豬多番掙扎，身上尖刺散落一地，最後也被放入籠中帶走。漁護署回覆《香港01》查詢表示，該隻箭豬長約0.5米、重約5公斤，已被送往嘉道理農場暨植物園觀察及治理。

今早該箭豬懷疑多番掙扎，身上尖刺散落一地。

漁護署指出，箭豬（又名東亞豪豬）在本港十分常見且分布廣泛，一般棲息於郊野。一般情況下，箭豬習慣避開人類，不會主動滋擾。市民如遇到箭豬，請保持鎮定及盡量與牠們保持距離，切勿主動走近或干擾牠們。若發現受傷的箭豬，可致電1823通知漁護署跟進；如遇緊急情況，可報警求助。

漁護署人員發現箭豬在一輛私家車的車底。

漁護署人員用網捕捉箭豬。