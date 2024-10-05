珍惜生命︱牛池灣峻弦男子墮樓砸中私家車後墮地　當場不治

今日（5日）上午8時許，牛池灣豐盛街51至71號峻弦，一名男子從高處墮下，砸中地面一輛黑色平治私家車左後方車身後墮地，司機大驚報警求助。救援人員接報到場，證實事主當場死亡。



平治司機馮先生在場指，被砸中的房車為「老闆車」，當時他在車內等人，突然「砰」一聲巨響，有物件擊中車身，隨即有街坊告知有人墮樓，他即報警求助。馮生害怕得沒有下車，直言：「好驚，我唔敢睇。」待警方到場指示下才將車輛駛前。

一名男子從高處墮下，擊中平治私家車左後方車身後墮地。（林澤鋒攝）

司機事後在警員指示下將車駛前。（林澤鋒攝）

現場可見，平治的左後方車身有凹痕；另外有人體組織彈到車身，屋苑保安員給馮先生拿來兩桶水洗車。

平治左邊後方車身有凹痕，並有人體組織彈到車身。（林澤鋒攝）

警方稱，死者姓劉60歲。途人報案指事主倒臥在上址對開一部私家車旁，懷疑是從高處墮下。人員到場證實事主當場身亡，經初步調查，相信他從天台墮下；現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

據了解，事主因為金錢問題困擾。

牛池灣豐盛街「峻弦」，一名男子從高處墮下。（翁鈺輝攝）

牛池灣豐盛街「峻弦」，一名男子從高處墮下。（林澤鋒攝）

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