中環豪華健身室遭淋油　馬天佑去年剪綵　公司聲明﹕全力捍衛聲譽

去年開幕、當時由歌手馬天佑以老闆身分剪綵的中環豪華健身會所Gym Town Fitness發生淋紅油案件。昨晚（5日）11時許，警方接報指，上址的玻璃大門遭人淋潑紅油，對開地面同有油迹，於是派員跟進。據知，37歲林姓男負責人從閉路電視見到店舖大門被淋上紅油，於是報案。



警員經調查後，相信一名男子獨自犯案，事後往雲咸道方向逃去，警員案件列作「刑事毀壞」，交由中區警區刑事調查第七隊跟進，正追緝一名1.75米高男子，案發時身穿黑色上衣和灰色短褲，以及戴上口罩。



中環安蘭街安慶大廈低層一間豪華健身會所，其玻璃大門遭人淋潑紅油。（李家傑攝）

記者凌晨於現場所見，該棟大廈已經關門，非租戶人士不得進入，警員在場調查。Gym Town Fitness位於上址大廈2層全層，佔地8,000平方呎，標榜意大利頂級健身器材和專業教練團隊，去年5月隆重開幕，當時歌手馬天佑（Mayao）以其中一名老闆的身份舉行開幕禮和剪綵儀式，他笑言與其他股東一同花了過千萬裝修和買健身設備。

Gym Town Fitness於社交平台發嚴正聲明回應事件，指昨晚10時許，公司位於安慶大廈的玻璃大門遭人淋潑紅油。公司近期亦注意到有人在網絡上不停散播虛假謠言及關於公司被敲詐事件。對於這些謠言，公司聲明所有傳言完全是虛假和捏造事實，公司對於這種無恥及無理行為深感憤怒，並保留採取法律行動和追究之權利，同時亦第一時間報警處理，定必要把匪徒繩之於法，全力捍衛公司多年建立的聲譽。其團隊亦相信大家的眼睛是雪亮的，並會理智地分析所有未經證實的信息，亦不會隨便相信、轉發或散佈任何不盡不實的謠言。公司衷心感謝各客戶一直以來的支持和信任。

Gym Town Fitness於社交平台發嚴正聲明回應事件。（互聯網）

今日（6日）上午，記者再次到該健身會所查看，發現玻璃門的紅油已被清理，僅地面仍留有小量痕跡。會所內未見有職員，亦無人應門。