錦田14歲單車少年捱撞命危　腦積血致腦發黑　父﹕而家最緊要個仔

錦田14歲翁姓少年前日（4日）放學後騎單車回家途中，遭一輛私家車撞飛致頭部浴血重創，21歲P牌司機涉危險駕駛導致他人嚴重受傷被捕。14歲少年目前仍然留醫屯門醫院深切治療部，情況危殆，今午（6日）其父母及姑媽探病，顯得憂心忡忡，母親更激動痛哭。翁父難掩愁色，指兒子在港出世成長，有多年騎單車經驗，「好乖，踩單車好慢，唔會踩好快」，沒料到會慘捱車撞，並引述醫生指「腦積血，黑晒，都冇得做手術」，目前他只求兒子能康復，「而家最緊要個仔」。



姑媽則指，翁父母均在內地生活，平日翁主要由她照顧，父母則每3個月持雙程證來港照顧兒子，如今翁遭逢橫禍危在旦夕，盼當局能酌情容許父母長期留港照顧兒子。



翁的父親神情凝重，在病房外等候消息。（蔡正邦攝）

據了解，受傷少年翁國敬，就讀元朗東華三院馬振玉紀念中學，目前仍然昏迷留醫深切治療部，據知需要插喉。中午12時許，翁的父母及姑媽到醫院探望翁，其間母親情緒激動，痛哭失聲。

翁的父親神情凝重，在病房外等候消息。他指兒子在港出世及讀書，自小學2、3年級起便跟着其他人踩單車，後來技巧變得純熟，便多數自己踩單車，「好乖，踩單車好慢，唔會踩好快」。事發當日他先後收到警方及老師致電通知兒子發生車禍，目前醫生指﹕「（兒子）腦積血，黑晒，都冇得做手術」。

姑媽亦傷心欲絕，哽咽稱翁自小由她負責照顧，其父母每3個月便持雙程證來港探望。事發當日翁於學校乘車至錦田郵局下車，然後再踩單車回家，傷心稱﹕「10幾年都冇事，點知會撞到個新手揸車入嚟」。她續指，翁的傷勢嚴重，「醫生都冇辦法，個腦都變黑色，冇可能做手術，佢都話做唔到手術」。如今只求翁能康復，亦希望當局能酌情容許翁父母長期留港以便照顧。

翁的母親（左）情緒激動，一度失聲痛哭。（蔡正邦攝）

警方於周五（4日）午約4時34分接報，一名14歲單車少年在治河路近缸瓦嶺、協天宮附近，遭一輛私家車撞到，頭部重創。救援人員趕至，發現少年已陷昏迷，由救護車將他送往博愛醫院搶救，其後轉送屯門醫院救治，情況危殆。現場消息指，少年踩單車途經治河路行駛，經過一條橋後準備過馬路時，涉案掛有P牌的私家車往元朗方向駛至，疑未有察覺少年與單車，左邊車頭將其撞到。少年連人帶單車被彈飛約2米，跌於路邊草叢，私家車則繼續衝前約5米後停下。

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據了解，肇事21歲姓孫私家車司機正就讀大學3年級，剛考獲駕駛執照數個月，涉危險駕駛導致他人嚴重受傷被捕。

案件現交由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查。警方呼籲，如目睹意外發生的經過或有相關資料提供，請致電3661-3800與調查人員聯絡。