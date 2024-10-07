有片｜灣仔背心女司機貨van自炒狂噴白煙「仙氣」　事後人車蹤杳

灣仔軒尼詩道有女司機，駕車撞欄後不顧而去。事發在今午（7日）近3時半，從網上影片可見，一輛白色客貨車在軒尼詩道、擬左轉入菲林明道時失控，「自炒」撞毀行人路鐵欄及地盤石躉，之後疑狂踩油門，致白煙四起。目擊者頻呼「黐線㗎」；亦有網民戲謔「呢啲莫非就係傳說中嘅—仙氣？」據悉，該名女司機其後駕車離開現場。



一輛客貨車擬由灣仔軒尼詩道轉入菲林明道時，失控自炒撞欄及地盤石躉。（fb/車cam L）

片中可見，目擊者乘車途經現場，發現該輛客貨車自炒，笑稱：「咁好笑嘅，自己撞自己㗎喎！」另一人則指司機「女嚟㗎！」而意外後，客貨車左邊車頭撞凹，雖然已經停下，但女司機仍在車內，以雙手扭動軚盤。

當拍片者的車轉入菲林明道後，客貨車疑因狂踩油門，未幾即冒出大量白煙，目擊者驚呼「佢仲要好狠喎！嘩！着晒煙喇！嘩黐線㗎！」當時街上亦有不少途人駐足圍觀。

車輛被撞停後，女司機仍以雙手扭動軚盤。（fb/車cam L）

片段上載到社交平台後，亦惹網民熱烈討論。有人關注客貨車為何冒煙，懷疑司機是否在撞車後「仲踩油呀，條呔（胎）磨擦出煙呀？」亦有人見到白煙籠罩全車，笑言「呢啲莫非就係傳說中嘅—仙氣？」

警方表示，今午（7日）約3時28分接獲途人報案，指一輛客貨車由軒尼詩道左轉入菲林明道時，懷疑失控撞欄，之後冒煙，惟司機駕車離開現場。警員接報到場，發現現場有約2米乘1米欄杆損毀，將案件列作「交通意外後不顧而去」跟進。

一輛客貨車擬由灣仔軒尼詩道轉入菲林明道時，失控自炒撞欄及地盤石躉，其後突然冒出大量白煙，途人駐足觀看。（fb/車cam L）