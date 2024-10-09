服裝公司運500袋黃豆惹疑　海關揭加拿大貨櫃藏$1.3億大麻花拘3人

一間海外服裝公司海運500袋黃豆來港，業務與貨物性質完全無關，惹起海關懷疑，最終人員抽查該個由加拿大抵港的20呎貨櫃，發現500袋黃豆中有83袋為大麻花，共重500公斤，巿值達1.3億元。海關隨後在監控遞送行動中，一共拘捕2男1女（44至55歲），包括一名持雙程證男子。海關指，今年首9個月大麻檢獲量已超去年全年總數，而因海關嚴厲打擊，市面上大麻供應減少，大麻市價因而上升超過三成。



海關港口及海域科貨物資料研究組指揮官王紀翔（左）、海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官曾建邦（中）、 海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達（右）交代案情。（黃偉民攝）

海外服裝公司運500袋黃豆 惹海關懷疑

海關港口及海域科貨物資料研究組指揮官王紀翔表示，早前港口及海域科人員透過風險評估及情報分析，鎖定一個來自加拿大、報稱載有500多袋黃豆的20呎海運貨櫃。根據貨物資料顯示，該票貨物的寄貨人為一間位於海外的服裝公司，與這票貨物的性質完全無關，因此引起海關懷疑。加上大部分北美地區已實行大麻合法化，海關人員在過去曾偵破利用不同種類的食品作掩飾的走私毒品案件，因此人員扣留貨物進一步檢查。

海關鎖定一個來自加拿大、報稱載有500多袋黃豆的20呎海運貨櫃。（黃偉民攝）

尼龍袋大小不一 袋內物品與黃豆形狀不符

9月27日，海關人員在葵涌海關驗貨大樓檢查該個貨櫃，發現貨櫃載有500多袋黃豆，並堆砌在貨櫃不同位置。人員遂卸載所有裝有黃豆的尼龍袋檢查，發現有部分尼龍袋大小不一，而且隱約見到袋裏藏有一些與黃豆形狀不相符的物品。

人員發現有部分的尼龍袋的大小不一，可以隱約見到袋裏似乎藏有一些與黃豆形狀不相符的物品。（黃偉民攝）

揭藏真空包裝草本植物 樣本對大麻呈陽性反應

人員打開尼龍袋檢查，發現袋內數包用真空包裝的可疑草本植物。經過快速毒品測試後，顯示樣本對大麻呈陽性反應。最終海關人員在這83袋黃豆中，檢出共約500公斤的大麻花，估計市值大約1.3億元。

人員在83袋黃豆中，檢出共約500公斤的大麻花。（黃偉民攝）

83袋是藏大麻 擺在最底層位置

王表示，涉案貨櫃共裝有500多個黃豆，當中只有83袋是藏有毒品，所佔比例為16%，相信不法份子是希望利用大量正常貨品作掩飾，企圖魚目混珠。此外，藏有毒品的尼龍袋全部擺放在最底層位置，相信是不法分子刻意安排，企圖增加海關人員檢查貨物的難度。案件及後交由海關毒品調查科作跟進。

人員檢出共約500公斤的大麻花，估計市值大約1.3億元。（黃偉民攝）

海關毒品調查科毒品調查第一組高級調查主任張廣達指，毒品調查科人員們隨即發現有一名54歲男司機前來提取貨物。人員發現這名司機只持有一個來往港澳通行證，即雙程證，並沒有由香港相關部門所發出在香港工作的工作簽證，人員隨即將他拘捕。

人員亦發現販毒集團一直在背後監控該票貨物。當他們得知這名司機被海關扣查後，隨即指派一間本地物流公司，並主動聯絡香港海關了解情況。

販毒集團以為海關驗貨未有發現毒品

9月28日，販毒集團指派一間本地物流公司的一名本地司機與海關聯絡，並希望由他提取這票貨物。海關隨即展開監控遞送行動，發現他們將這個貨櫃放在葵涌一個貨櫃場，同時展開全天候監控，等候販毒集團進一步行動。

經調查後，毒品調查科的人員相信由於今次涉及的毒品價值超過1,3億元，並將毒品放在貨櫃的最深處，販毒集團以為海關驗貨時未有發現毒品。於是心存僥倖，嘗試提取這票貨物。

海關一共拘捕3名男女。（黃偉民攝）

海關共拘3名物流公司職員及司機

當海關拆解整個販毒集團網絡後，於9月30日至10月2日期間，在北角先後拘捕兩名懷疑涉案的男女，年齡分別是55歲及44歲，他們報稱是司機和物流公司職員。連同較早前拘捕的54歲持雙程證男子，人員最終一共拘捕3人。經調查後，海關相信他們沒有直接聯繫，只是被販毒集團指派處理不同的物流程序。

「斬件式」提貨安排增執法難度

海關相信販毒集團希望透過「斬件式」安排，增加海關執法難度及追查時間。但張指，雖然集團設置多重屏障，但海關仔細調查下，這個販賣網絡無所遁形。案件仍在調查中，海關不排除會有進一步的拘捕行動。海關相信這票貨物是直接入口本港，相信行動已經成功阻截大量毒品流入本地市場，對販毒集團亦作出沉重打擊。

海關執法令大麻供應減少 售價升三成

曾建邦提到，連同海關在今年2月破獲的一宗涉及570公斤大麻毒品案件，是次案件是海關今年內第2次破獲涉及500公斤或以上的重大大麻毒品案件。他又提到，海關執法令到市場上的大麻毒品供應減少，海關留意到過去一段時間，大麻毒品價已上升超過三成。

今年首9個月大麻檢獲量已超去年全年總數

另外，海關在今年1至9月成功緝獲約2600公斤的大麻毒品,，市值達到5.4億元，檢獲大麻毒品的數量比去年同期上升超過八成。到9月為止，海關檢獲的大麻毒品數量已超過去年全年檢獲總數。海關會繼續嚴厲打擊販毒活動，從源頭堵截毒品流入本地市場。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線1828080作出舉報。