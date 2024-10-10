錦田公路唐貓被車撞｜貓咪重創不治　警追尋不顧而去司機及私家車

錦田公路一隻唐貓，昨晚（10日）疑被白色私家車撞到重創，涉事私家車不顧而去，有熱心司機通知「毛守救援」，將受傷貓咪送往動物診所搶救，惜延至今日清晨5時左右不治。警方將事件列作「交通意外動物受傷」跟進，正追尋涉事車輛。



唐貓倒在馬路，附近遺下血跡。（facebook專頁「毛守救援」圖片）

受傷貓隻事後被送往動物診所接受搶救。（facebook專頁「毛守救援」圖片）

facebook專頁「毛守救援」今日（10日）凌晨發帖稱，昨晚（9日）下午9時半，錦田公路石崗菜站，有一隻雌性唐貓懷疑被白色私家車撞到，口鼻吐血大腿受傷，重創倒在馬路；私家車不顧而去，有熱心司機通知「毛守救援」，將受傷貓咪送往24小時動物診所搶救。

「毛守救援」表示，受傷貓咪於今晨5時許傷重不治。據了解，受傷唐貓已經接受絕育和剪耳，頸部戴上蝨帶，估計有主人，但身上沒有晶片，呼籲如有街坊認識受傷貓咪主人，可致電6999 4221。

受傷貓隻事後被送往動物診所接受搶救。（facebook專頁「毛守救援」圖片）

受傷貓隻事後被送往動物診所接受搶救。（facebook專頁「毛守救援」圖片）

「毛守救援」同時上載多張照片和多條影片，可見唐貓倒在馬路，嘗試郁動，附近有血跡；一把女聲為牠打氣：「撐住呀貓貓」、「唔好郁呀，乖」。

警方表示，昨日（9日）晚上11時59分，接獲一名女子報案指，翻查「車cam」後，發現有私家車在錦田公路石崗菜站撞到貓隻後不顧而去，警方正循「交通意外動物受傷」跟進。