老圍懷疑墮渠工傷│渠務署：工人疑在坑道內工作時暈倒

荃灣老圍前周三（9日）發生懷疑墮渠工業意外，當局接獲報案指，一名外籍男工人於老圍村永蓮臺附近，意外跌落約水渠昏迷。救援人員接報趕至，經急救後事主恢復清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院救治。



工業傷亡權益會在facebook發帖指出，傷者為巴基斯坦籍，其頸部、背部及左肩等多處受傷。工權會職員已前往醫院接觸傷者，並提供協助。據了解，傷者事發時正在打石屎，期間意外墮坑。



荃灣老圍村內一名外籍男工人疑不適，意外墮2米深渠內。（林振華攝）

渠務署發言人回覆《香港01》查詢時指，前日（9日）下午約1時半，渠務署「木湖、老圍、川龍及九華徑舊村污水收集系統工程」承建商，一名工人於荃灣老圍村工作時，於約1米深的坑道內暈倒，承建商即時報警求助。該名工人隨即被送往瑪嘉烈醫院，送院時清醒，經治理後情況穩定，現時留院觀察。昨日（10日）工程團隊代表到醫院探望並慰問該名工人。

發言人稱，經與該名工人了解後，相信他於坑道內工作時暈倒。

現場正進行淨水工程。（林振華攝）

渠務署指，已圍封涉事工地，並會全力配合勞工處的調查工作，詳細意外成因有待調查。署方非常注重工業安全，並嚴格要求員工及承建商遵守相關安全指引；亦已要求承建商即時檢視安全措施，在有需要時實施改善措施。