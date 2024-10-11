訛稱政府資助呃長者裝$3000濾水器　成本僅10多元　警拘2男涉50案

原價高達3,000元的「高科技智能濾水器」，竟然可以在安裝後，向政府申請全額津貼，即等同免費，有長者深信不疑，真金白銀付款安裝，結果拿着同意書向部門申請津貼時被拒，始知自己墮入騙局。警方調查揭發，全港九新界公共屋邨共有至少50宗同類騙案發生，涉款約18萬元。



騙徒假扮濾水器公司「水質顧問」身分，上門遊說獨居長者付款安裝濾水器，訛稱計劃受政府資助，待長者同意後，派同黨以技工身分上門安裝，但所謂的高科技智能濾水器，包裝上用簡體字寫着「不鏽鋼家用淨水器」，據知成本其實僅10多元，效果亦成疑。警方目前已拘捕兩名無業男，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，並呼籲市民如遇到以上騙局，立即聯絡警方。



騙徒假扮濾水器公司職員，走訪全港九新界公共屋邨，上門遊說獨居長者付款安裝濾水器。（黃學潤攝）

騙徒精心佈局 聲稱計劃受政府資助 附上濾水器說明書

葵青警區於10月5日接獲一名69歲女子報案，一名騙徒掛上濾水器公司職員證件，上門遊說安裝濾水器，聲稱為政府針對長者健康推行的計劃。騙徒精心佈局，附上濾水器說明書，聲稱濾水器健康又智能，為高科技產品，每個價值3,000元。騙徒又聲稱政府會全額津貼安裝濾水器的費用，當騙徒誘使長者簽定同意書，就會安排另一騙徒上門安裝濾水器，以降低長者戒心。

而當長者向社會福利署或跟進社工申請退款時，始揭發案件。葵青警區經過翻查閉路電視及情報收集，於周三及周四（9日至10日），分別於黃大仙以及屯門區，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕兩名本地男子，分別38歲主謀及65歲共犯。他們現正被警方扣留調查。

警方在主謀居所檢獲9支濾水器、假濾水器公司職員證、宣傳單張以及安裝同意書。而在共犯住所，警方則檢獲一批濾水器，安裝工具及現金1萬元。

據悉濾水器成本僅10多元

根據警方展示的證物，細心留意可察覺一些小漏洞。濾水器的包裝盒身以簡體字寫着「不鏽鋼家用淨水器」、「我專心，你安心、精細過濾、滴滴清沌」等字眼，當中疑似印刷上有錯字，據悉，案中一個濾水器成本僅10多元。而同意書看起來有模有樣，但其實條款上亦有小錯處例如多了一個字，而且印有的地址均是虛假。據知，騙徒假扮一間實際存在的濾水公司的職員，製作假證，證上指自己的職位為「水質顧問H2O Consultant」。

主謀專業形象令長者受騙 每戶呃走3千元現金

葵青警區刑事總督察宋程慧指，騙徒精心策劃有系統的騙局，主謀負責做資料蒐集，走訪全港九新界公共屋邨，尋找目標長者。騙徒會建議長者現金付款，隨後收錢後，便會立即將長者名單和單位交給共犯。而共犯則會假扮技工，帶備安裝工具上門進行安裝，當長者見到有人上門跟進，便信以為真是一條龍的家居安裝服務。據知，由於騙徒看起來似模似樣，相當專業，令不少長者受騙。

兩名被捕人為朋友關係，現正被警方扣留調查，警方正追查被捕人有否從事相關職業的背景，不排除他們涉及更多案件。警方指，現時發現新界九龍有50宗相同案件，當中新界南達16宗、九龍東達19宗，騙款金額達到17萬元。據悉，大部分受害人均為60歲以上的長者。

警方澄清政府沒有相關計劃 呼籲遇上同類騙案市民報警

警方提醒全香港市民及長者，政府現時未有相關部門，為任何公屋單位或長者住戶安裝濾水器。如市民懷疑遇到上述騙案，並被游說安裝類似的濾水器，可與葵青警區重案組第二隊聯絡，電話號碼是3661 2940及5965 9909。

案中，騙徒針對公共屋村的獨居長者，故意在下午3時至7時，藉大部份上班族不在家時，上門接觸受害人，並向屋邨保安藉詞收到安裝訂單，蒙混上門。警方現時已與房署聯絡，希望加強各階層的防罪意識，令騙徒日後更加難接觸長者。

警方葵青警區刑事總督察宋程慧交代案件。（黃學潤攝）

警方指騙徒手法層出不窮，市民應多提醒長者，任何上門家居設備安裝或者優惠服務，都需先向家人求證再核實，千萬不要給人隨便進屋，以免蒙受損失。市民亦應定時與長者聊天，分享騙案最新趨勢以及手法，如有懷疑致電防騙易熱線18222。欺騙手段取得財產罪為嚴重罪行，一經定罪可被判監10年。