海關揭歹徒以衣服廚具掩飾　海路走私音響電子零件　市值$4000萬

海關於本月初檢查兩個報稱運載衣服及廚具的貨櫃，發現藏有大批走私貨品，包括音響、電腦、手錶及其他電子產品，總值4000萬港元。執法人員懷疑，歹徒利用迂迴的路線將貨品偷運到東南亞國家，再偷運到內地以逃避徵稅。



海關檢獲的音響器材、手錶及電子用品總值4千萬元。（馬耀文攝）

海關檢獲的音響器材、手錶及電子用品總值4千萬元。（馬耀文攝）

海關檢獲的音響器材、手錶及電子用品總值4千萬元。（馬耀文攝）

海關檢獲的音響器材、手錶及電子用品總值4千萬元。（馬耀文攝）

海關港口及海域科督察劉芷欣稱，本月2日海關檢查兩個由香港出口到泰國及由香港出口到柬埔寨的40呎海運貨櫃，它們分別報稱運載衣服和廚具，但從X光影像發現有可疑，與報稱的貨物並不相符，相信內藏走私貨物，於是轉交有組織罪案調查科跟進。

X光影像可見，報稱運載廚具（紅圈）的貨櫃，深淺不一，引起關員起疑。

X光影像可見，報稱運載衣服的貨櫃，深淺不一，引起關員起疑。

海關有組織罪案調查科調查主任林駿興稱，在兩個貨櫃內發現大批未列艙單貨物，包括音響、電腦、手錶及其他電子產品，總值4000萬港元，暫時未有人被捕，但案件仍然調查中。

林駿興稱，貨櫃內確有申報的衣服和廚具，走私貨品則混雜當中，海關不排除歹徒藉此方法逃避偵查。海關會作針對性部署，並與業界保持溝通，以防香港物流鏈被不法份子利用。

另外，海關仍在調查貨品的來源，相信兩隻櫃並非同一走私集團，並沒有關連。而檢獲的物品，過往也是走私到內地的熱門產品，不排除今次不法份子採取迂迴路線，先運到東南亞國家，再偷運到內地；如成功運到內地，可逃稅500萬港元。

他提醒巿民走私是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關熱線1828080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。