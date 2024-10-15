荃灣龜場爆竊｜負責人親剖貴價因由　每隻均須向漁護署記錄族譜

荃灣隆盛工廠大廈一間箱龜繁殖場，今早（15日）慘遭3名竊賊光顧，3分鐘偷走50隻屬二級瀕危物種的箱龜，總值高達500萬元。《香港01》尋獲負責人陳先生了解，他指被偷走的包括東箱龜及墨西哥箱龜，基因與花紋與市面上的不同，屬「精品」級別，故每隻平均值約10多萬元。他又指，其龜場持有牌照，每隻龜都向要漁護署記錄基因族譜。他估計賊人為同行，籲從商業途徑競爭， 而非用鼠竊狗偷的手段。



被偷走的東箱龜，花紋斑爛奪目。（繁殖場負責人陳先生提供）

負責人：繁殖基因不同 每隻值$10多萬 要向漁護署記錄

繁殖場負責人陳先生表示，被偷去的50隻龜，包括東箱龜及墨西哥箱龜，屬於二級瀕危物種。大部份龜齡年屆4至6歲，部分正在繁殖中、有些則正準備繁殖，每隻龜最大可至一隻半的手掌大小。

陳指，其繁殖的箱龜花紋及基因等，屬「精品」級別，商業價值較高，平均每隻值約10幾萬元，一般市面上並買不到，只有圈內人才會接觸，會經常上門交流及買賣；而市面上的箱龜，售價約1萬至2萬元，通常受圈外人青睞。陳先生強調，其繁殖場領有牌照，可以持有、批發及養殖，而每隻龜都向要漁護署記錄其基因族譜。

陳先生：估計同行犯案 現階段「以不變應萬變」

陳先生估計，賊人為同行 ，認為一般市民不會知道龜的價值 ，形容今次犯案為「有目的爆格」，有可能侵犯到同行利益，對方在商業上技巧競爭做不到，因此「做呢啲去攻擊我地」。陳續指，事後與數名股東商討善後，現階段「以不變應萬變」，但已為繁殖場加設較強保護性的大閘等。

他相信警察會緝拿賊人歸案，籲同行「用返商業途徑競爭」，將會繼續觀察市場反應。而有關閉路電視片段，已廣泛流傳至龜界愛好者圈子， 陳相信香港龜界買賣交流圈子並不大，因此相信「搶左呢批貨既人，不容易出手（賣出）」。

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事發於今日（15日）早上10時許，40歲姓陳男負責人，返回德士古道142號隆盛工廠大廈的持牌烏龜繁殖場，發現正門有撬痕，點算後發現50隻「東部箱龜」被盜去。

從閉路電視片段可見，今早8時許，3名身穿黑衫黑褲的男子潛入單位犯案，一人疑似擔當指揮，另兩人準備多個黑色手提袋，先後多次將放在膠箱內的烏龜逐一放入袋內。經過約3分鐘的洗劫，繁殖場部分膠箱被清空，最後一名男子更將其中一個膠箱整個拿走，3人及後隨即逃離現場。