深水埗檔主企跳｜兩月險收3次$6000告票　兄嘆市道差﹕叫人點生存

深水埗一名生果檔檔主，今早（15日）一度遭食環署以阻街為由，聲稱要發出6,000元告票，他激忿地跑上大廈天台企跳，幸最終無恙。涉事生果檔由三父子經營，《香港01》記者到現場向父兄了解，兩人均難掩冤屈，吐出弟弟失控的因由。



胞兄指，父親經營生果檔40年，向來守法不阻街，至今僅收過約10張告票。惟8月至今，人員屢次想即場票控，均不曾作出警告。他憶述，今早有客人到店舖購買5箱貨物，並放在手推車上，準備截的士離開，但客在貨在的情況下，食環署人員一到場，便不由分說指阻街，要求出示身份證，完全不理會胞弟的解釋。胞兄慨嘆﹕「冇警告，即嚟即抄，冇啲人情味，你香港咁搞落去，冧啦，連鎖店幾多執咗笠，你叫人點生存，兩家人靠呢個舖頭搵食」。父親同樣無奈稱﹕「壓力梗係大，而家好難經營，舖租人工都頂唔順，我個仔壓力大先上去跳樓」。



食環署回覆《香港01》查詢稱，曾於8月就非法擴展營業範圍向涉事店舖發出一張定額罰款通知書，罰款6,000元。在今天（10月15日）的行動中，食環署署沒有對該店鋪發定額罰款通知書或作出檢控。



生果檔檔主一度危站天台，最後軟化送院檢查。

檔主走上天台危站 談判專家到場

事發於今早（15日）上午10時11分，一名36歲龔姓生果檔檔主，在深水埗北河街與汝洲街交界一幢唐樓的天台危站叫嚷，險象環生。據了解，他月前因貨物擺放行人路，曾被食環署票控，今日又因同一原因險收告票，疑一時激動走上天台危站。談判專家到場協助，直至上午11時15分左右，事主態度軟化，返回安全位置，由救護車送院檢查。據知食環署最終在警方協調下，未有發出告票。

《香港01》再到涉事生果檔了解，龔的父兄指胞弟送院後由社工及心理學家跟進，目前情緒已回復穩定，已回家休息。問及事主激動企跳的原因，兩人均無奈稱市道低迷，但食環署欠缺人性的嚴厲執法，令細舖生存空間進一步收窄，他們承受很大壓力。

涉事生果檔由三父子經營，《香港01》記者到現場向父兄了解，兩人均難掩冤屈，吐出弟弟失控的因由。（羅日昇攝）

熟客5箱買貨推車仔被指阻街

龔兄指出，今早由胞弟負責看檔，一名熟客前來買了5箱貨物，疊起並放在一部手推車上，準備召的士離開。食環署人員突然到來，不曾作出任何警告，不由分說指控阻街，要求胞弟出示身分證，胞弟嘗試求情及理論，解釋是客人買貨，但食環署未有理會，更着客人亦要出示身分證，「個客嚟買嘢，佢未拎走，人向度，連佢都想抄埋，咩道理嚟，而家撈正行係咪真係好XX難先。」亦因此，胞弟衝上天台企跳表達不滿。

龔父一提及事件，亦顯得不忿，「上貨時要用車仔嚟上，唔通係天上上落嚟，一啲人性都冇，有啲人性呀嘛，而家香港社會，搵啖食都難，環境咁X差」。（羅日昇攝）

檔主慨嘆：搵啖食都難，環境咁X差

龔父一提及事件，亦顯得不忿，「上貨時要用車仔嚟上，唔通係天上上（件貨）落嚟，一啲人性都冇？有啲人性呀嘛？而家香港社會，搵啖食都難，環境咁X差」。他認為，食環署應先作出警告，給一次機會，他可以即時清開，各退一步便可，「咁呢啲唔係執法而執法，呢啲係為錢執法。」直言食環署執法欠缺人情味，「呢啲都唔通融下，迫到人哋冇路好行」、「做人要有良心，你打政府工，我自己做生意，都係人嚟，你都有家庭、有仔女」。

觸發胞弟要衝上天台控訴，是因為今次不是單一事件。據龔兄指，食環署向來不定時巡查，今年8月及9月，署方均以阻街為由，在不作警告後突擊抄牌。8月那次亦是客人買貨擺放在手推車上等待送走而被罰告票，9月則因為他們展示8月罰單而獲酌情處理，沒料到10月又再如此，「嘈冇用，我細佬激動，有啲偏激，一間舖兩個家庭，要養幾多人，一下6000一下6000，人哋點生存，換着你呀，人性化啲呀嘛」。

深水埗一名生果檔東主企跳，其胞兄講述事件經過。（羅日昇攝）

盼盡量人性化執法

龔兄續指，一向配合及支持部門執法，慨嘆香港經濟不景氣，經商困難，希望有關部門不要小事化大，執法時盡量人性化，「理性啲，唔好下下都咁盡」。他對署方的執法力度過於嚴厲感到憂慮，擔心細舖會被針對，打算明日向當區區議員尋求協助。

一名男子在唐樓天台叫嚷，疑企圖自殺。（讀者曾先生提供）

食環署回覆《香港01》查詢表示，該署與警方今早於深水埗區北河街街市一帶，就店舖非法擴展營業範圍展開聯合行動。行動中，食環署人員就事涉店舖前的貨物進行調查，在查問店舖職員期間，一名男子突然情緒激動並走到附近大廈天台危站，需由警方及消防處人員處理。

年內，食環署曾於8月就非法擴展營業範圍向上述店舖發出一張定額罰款通知書，罰款金額為6,000元。在今天的行動中，該署沒有對該店舖發定額罰款通知書或作出檢控。

署方又稱，一般而言，食環署執法人員在處理店舖阻街問題時，會考慮現場實際情況及相關證據，採取適當行動。

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