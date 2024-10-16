東張西望遇襲｜疑追路邊檔主至住所大堂　老漢替友出頭毆咬攝影師

今早（16日）TVB《東張西望》一名男攝影師在葵涌德大徑與一男一女爭執，其間被人襲擊及毀壞攝影機。警員到場拘捕一名70歲姓羅男子，涉嫌刑事毀壞及襲擊致造成身體傷害；一名66歲姓李女子則涉嫌普通襲擊被捕。遇襲51歲姓梁攝影師手部和背部受傷，身上亦有咬印。

消息指，當時《東張西望》攝製隊正追訪疑售賣過期食物的路邊女檔主，而女檔主的朋友因不值攝製隊追訪的行為，遂用行李箱手柄襲擊攝影師，又疑曾出口咬人，糾纏間更損毀了攝影師的眼鏡、手提電話、鏡頭和收音咪。



藍衫男子為攝影師，被一名黑衫男子襲擊。（讀者提供圖片）

據了解，今早《東張西望》團隊一行五人在德大徑採訪懷疑售賣過期食物的路邊檔，當時攝製隊嘗試訪問懷疑售賣過期食物的66歲姓李女檔主，惟李婦不願受訪並離開現場，返回住所。不過攝製隊繼續尾隨追訪李婦，跟隨李婦至其大窩口邨富秀樓大堂內。李婦遂與攝製隊口角，其間曾手推姓梁攝影師。

老翁不值攝製隊追訪友人 用行李箱手柄襲擊攝影師

隨後攝製隊折返德大徑繼續拍攝，一名70歲姓羅老翁是另一個檔口檔主，與李婦份屬朋友，因不滿攝製隊在上址拍攝及追訪李婦的行為，遂與攝製隊爭執，並用行李箱的手柄襲擊姓梁攝影師。

羅翁襲擊後嘗試逃走，攝影師上前追截，追到隧道內截停羅翁。雙方糾纏期間，羅翁損毀了攝影師的眼鏡、手提電話、鏡頭和收音咪。其後李婦重返現場嘗試拉開兩人。人員接報到場將兩人拘捕。案件交由葵青警區刑事調查隊第八隊負責調查。

據街坊所指，遇襲藍衫男子為TVB東張西望團隊人員。（網民CoCookie Ng圖片）

社交平台流傳一段爭執片段，事發地點為德大徑以外290米的大廈街行人隧道，影片拍攝到一名藍衫男子被黑衫男子壓倒在地，互相拉扯，旁邊有一名女子在勸交；另有一名白衫男子則在拍攝，圍觀的市民亦舉機拍片。

其後涉事兩男繼續拉扯，並有人說：「係咪傻架（㗎）？」、「幾廿歲都打」、「你唔好郁啊。」而隧道口亦有兩名女子用攝錄機拍攝整個過程。未幾便衣警員及持盾軍裝警員到場制止並分隔兩人，藍衫男子起身後一度舉起雙手，然後蹲在隧道旁。片段就此結束。

影片拍攝到一名黑衫男子壓著一名藍衫男子在地，互相拉扯。（荃灣 大窩口邨 葵涌邨）

旁邊有一名女子在勸交，另有一名白衫男子則在拍攝，圍觀市民亦在拍片。（荃灣 大窩口邨 葵涌邨）