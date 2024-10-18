警搗葵涌酒店賣淫活動　拘主持人及白俄羅斯女　檢賣淫工具及現金

葵青警區在10月初展開代號「計流」（AGUAGUESS）的特别執法行動，主要打擊區内涉及外藉及非本地人從事非法賣淫活動。葵涌分區特遣隊在過去兩星期根據線報發現區内酒店有人從事非法賣淫活動。



經深入調查後，昨日（17日）傍晚聯同葵青警區特別職務隊人員展開執法行動，在青山公路葵涌段一間酒店内拘捕一名55歲姓王本地女子，涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」。一名29歲持護照的白俄羅斯女子則涉嫌「違反逗留條件」被捕。



人員亦檢獲大量賣淫工具及現金。兩名被捕人現正被扣留調查。案件分別交由葵青警區特別職務隊及葵涌分區特遣隊跟進。

警方拘捕一名55歲姓王本地女子及一名29歲持護照的白俄羅斯女子。（警方提供）

警方拘捕一名55歲姓王本地女子，及一名29歲持護照的白俄羅斯女子。（警方提供）

警方檢獲賣淫工具及現金。（警方提供）

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第137條，任何人依靠另一人賣淫的收入為生屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監10年。

而香港法例第115章《入境條例》第41條，任何人如違反入境事務處對其施加的有效逗留條件，即屬犯罪，最高可被判罰款5萬元及監禁2年。

警方會繼續加強情報蒐集及網上巡邏打擊非法賣淫活動。同時會調配軍裝及便裝人員，不定時針對性巡邏，並呼籲市民切勿以身試法。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊罪案，保障市民的生命財產。