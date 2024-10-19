曾成功交易$140萬泰達幣　男第5次落搭失百萬　3騙徒落網包括父子

警方前日（17日）接獲一名46歲男子報案，指他早前透過微信的投資群組認識一名自稱內地加密貨幣交易商，並與對方進行4次共值約140萬元的加密貨幣交易；其後欲進行第5次交易時，疑遭對方騙去100萬元現金。據悉，涉案加密貨幣為泰達幣 （USTD）。警方經調查後拘捕3名涉案男女，據悉當中兩名被捕男子為父子，餘下一名女子亦與兩人相識。案件由觀塘警區重案組跟進。



警方指，事主於前日按該名「內地加密貨幣交易商」的指示，在一名自稱為中介人的女子陪同下，到觀塘區一公司辦公室內進行第5次交易時，將100萬元現金及電子錢包連結交給另一名男子，以換取等值的加密貨幣。該名男子懷疑吩咐他人將現金帶離上址，並聲稱已將加密貨幣轉賬至該名女子提供的電子錢包。事主懷疑受騙，遂報警求助。

觀塘警署。（黃學潤攝）

警員接報到場，經初步調查，拘捕該名自稱中介的56歲女子，以及涉嫌吩咐他人帶走現金的53歲男子。警方經進一步調查，昨日（18日）於觀塘區拘捕涉嫌帶走現金的29歲本地男子。3名被捕人均姓蔡，涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，所有被捕人已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。據悉，兩名被捕男子為父子，均與被捕女子相識。

警方呼籲，市民應注意加密貨幣交易風險。詐騙集團往往會先與受害人進行正常交易，以博取受害人的信任。其後，當受害人與騙徒進行大額交易時，騙徒會在取得有關款項或加密貨幣後，便會消失得無影無蹤。因此，市民在進行加密貨幣交易時，應先考慮有關的風險，並且選擇信譽良好的店鋪。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，任何人以非法手段取得財產，最高可被判處監禁10年，警方呼籲市民切勿以身試法。