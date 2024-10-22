有片｜屯門青山公路男子衝紅燈險象環生　上周對面線釀奪命車禍

屯門青山公路—新墟段輕鐵景峰站對開往元朗方向，上周三（16日）曾發生奪命車禍，一名女子懷疑未依規則過馬路遭私家車撞倒，留醫兩日後終告不治。今日（22日）再有途人在景峰站對開橫過馬路，險象環生。



網上流傳一段車cam片段，可見在今日（22日）早上約8時，一名男子在輕鐵景峰站外，在行人過路燈亮起紅燈時胡亂過馬路，險遭駛近的車輛撞倒，幸當時車號剛轉綠燈，車輛速度不算快，否則後果堪輿。發帖人直言：「晨早流流心血少啲都唔掂，咁樣衝出黎⋯⋯」，亦有網民批評「而家啲人真係有病，用條命去追車」。

Cam車依照綠燈開車。(屯門公路塞車關注組/Ka Wai)

一段長約11秒的車cam片段可見，事發在屯門青山公路—新墟段輕鐵景峰站對開往屯門方向，當時Cam車依照綠燈開車，數秒後，一名男子突然從右邊跑出，橫過馬路，險遭駛近的車輛撞倒，而當時的行人過路燈亮起紅燈。幸當時車號剛轉綠燈，車輛速度不算快，否則後果堪輿。

一名男子突然從右邊跑出，橫過馬路。

男子險遭駛近的車輛撞倒，而當時的行人過路燈亮起紅燈。

男子險遭駛近的車輛撞倒，而當時的行人過路燈亮起紅燈。

發帖人直言：「晨早流流心血少啲都唔掂，咁樣衝出黎⋯⋯」，亦有網民批評「而家啲人真係有病，用條命去追車」、「為左趕輕鐵可以去到幾盡」。

同一地點的對面線，上週三（16日）曾發生奪命車禍，一名39歲姓溫女子懷疑未依規則過馬路，在屯門青山公路—新墟段輕鐵景峰站對開往元朗方向遭私家車撞倒，頭部重創昏迷，送往屯門醫院留醫兩日後，證實不治。

案發於10月16日上午，涉事私家車停在行人過路處前。（馬耀文攝）

現場遺下血迹。（馬耀文攝）