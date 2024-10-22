第二屆粵港澳大灣區警察運動會舉辦　促進三地警務交流合作

「第二屆粵港澳大灣區警察運動會」今日至本周五（22至25日）在香港舉行，開幕儀式於今午在警察機動部隊總部舉行，香港警務處處長蕭澤頤、廣東省公安廳常務副廳長楊日華、澳門保安司司長黃少澤等多名粤港澳三地官員均有出席。蕭澤頤在致辭時提到，今屆運動會以「凝聚、突破、跨越」為主題，展現三地警察凝聚力量、突破界限、攜手並進，共同推動大灣區繁榮發展的美好願景，而且今年適逢香港警隊成立180周年，令運動會別具意義。



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為確保今屆運動會順利進行，香港警方組織超過1,000名人員和義工參與。廣東省公安廳和澳門保安部隊事務局及保安部隊則分别組織約140人及130人的代表團赴港參加運動會。

今屆運動會設有6個運動項目，分別是綜合技能挑戰賽、手槍射擊PPC600、室內兩項挑戰賽、長跑接力賽、乒乓球及網球、3個官員友誼賽，包括室內划艇、手槍射擊及男子七人制足球，以及一項警樂團風貌展示。比賽地點包括香港警察機動部隊總部、警官會所、警察體育遊樂會和香港仔郊野公園。

自回歸以來，粵港澳三地警方不斷加強合作及交流，已經成功舉辦共18屆「粵港澳警察保安體育交流會」。為了進一步擴大和深化三地警方的交流，進而應對《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的實施，粵港澳三方達成共識，並一致決定將「粵港澳警察保安體育交流會」升格為「粵港澳大灣區警察運動會」，每年舉辦一屆，由三地輪流主辦。首屆警察運動會已於2023年10月30日至11月2日在廣東省佛山市成功舉辦。