新蒲崗車禍車Cam｜的士角度直擊　寶馬剷行人路「打保齡」撞跌2人

新蒲崗大有街今早（23日）發生3車交通意外，寶馬私家車越線與貨車碰撞後，突然失控剷上對面行人路，撞倒兩名男女途人，再撼的士及毀杆。網上早前已流傳一段影片，拍攝到車禍經過。其後，再流傳另一段車cam影片，由被撞到的士的行車記錄儀拍攝，拍下兩名途人被寶馬猶如「打保齡」般撞跌。



片中可見，涉事的士右轉入大有街後，司機見到對面線寶馬及貨車相撞後，隨即減速停下，詎料寶馬突然失控加速，逆線及剷上行人路，兩名男女途人隨即如同「打保齡球」般被撞開倒地，幸沒捲入車底。寶馬繼而猛撞的士，撞擊力令的士車頭轉向，然後寶馬再直撼路邊欄杆。

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早前流出的車CAM片段所見，寶馬本來沿大有街向爵祿街方向行駛，鄰線則有一輛貨車。其間，寶馬突然扭右軚，車頭越至鄰線後，該輛貨車收掣不及撞上。兩車停下1秒，寶馬卻突然加速向前，曾一度被貨車卡住，右後車胎高速轉動。其後寶馬直衝並剷上對面行人路，撞到兩名途人，再撼的士打轉，撞毀路邊欄杆，然後停下。片段就此完結。現場消息指，寶馬當時本想倒車入佳力工業大廈。

兩名途人捱撞，先後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。（Cat Calina Chen／車CAM L）

事發於今日（23日）早上8時51分，大有街33號佳力工業大廈對開。救護員到場時兩名被撞男女途人均清醒，姓姚65歲男途人頭痛、姓鄭31歲女途人腳傷及手擦傷，先後由救護車送往伊利沙伯醫院治理；其後60歲廖姓的士司機亦報稱胸痛送院。

63歲姚姓寶馬男司機及51歲許姓貨車男司機在場助查。寶馬司機在場聲稱，車輛機件有問題，警方正調查事故原因。

男途人受傷倒在地上。（讀者提供）

寶馬車頭和右邊車身損毀。（馬耀文攝）

的士車頭毀爛。（馬耀文攝）

貨車停在路中。（馬耀文攝）

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