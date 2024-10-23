警三區掃黃搗淫窟　拘6女檢避孕套按摩油

警方今日（23日）分別在中區、黃大仙以及沙田區打擊非法賣淫活動，合共拘捕6名女子，年齡介乎19至56歲，當中2人為持雙程證內地女子。行動中，警方檢獲獲避孕套、按摩油及毛巾等證物。



行動中，人員拘捕3名女子，分別涉嫌「管理賣淫場所」及「協助管理賣淫場所」。（警方提供）

今日（23日）約中午12時，中區特別職務隊突擊搜查德己立街一個單位，搗破一個懷疑賣淫場所，拘捕一名38歲女子，為該場所負責人，涉嫌「管理賣淫場所」；另外亦拘捕兩名女子（34至38歲），涉嫌「協助管理賣淫場所」，所有被捕女子現正被扣留調查。行動中，人員亦檢獲一批證物，包括避孕套、按摩油、床單及毛巾等。

至下午約2時，黃大仙警區特別職務隊人員再突擊搜查環鳳街一單位，搗破一個懷疑賣淫場所。行動中，人員拘捕一名56歲本地女子，涉嫌「管理賣淫場所」。人員亦拘捕一名41歲內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。兩名被捕女子現正被扣留調查。據悉，內地女子持雙程證來港。行動中，人員檢獲避孕套、按摩油及毛巾等證物。

沙田警員突擊搜查沙田區內一間酒店，拘捕一名19歲內地女子。（警方提供）

沙田警區特別職務隊人員同日展開代號「冠軍」（CHAMPION）的打擊非法勞工及掃黃行動。行動中，人員突擊搜查沙田區內一間酒店，並於酒店房間內拘捕一名19歲內地女子，涉嫌違反逗留條件。據悉，她持雙程證來港。現正被扣留調查。人員亦檢獲一批證物，包括避孕套及一次性毛巾。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第139條《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所，或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁10年。

根據香港法例115章《入境條例》，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁兩年。