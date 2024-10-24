昂船洲大橋驚現兩翁共乘電動輪椅行駛　警揭兩殘疾漢試新車迷路

昂船洲大橋本周三（23日）驚現離奇一幕，目擊者看到時感難以置信，而網民見到網上流傳的照片時更不禁問是否「key圖」。該張網絡圖片可見，一輛紅色的電動輪椅代步車在昂船洲大橋上行駛，兩名老翁共乘一個座位。這輛奇特的「車」除了載着兩翁外，還載了不少物品，包括兩支拐杖、一大個紅白帆布袋，車頭亦安裝了一個籃，內放有雜物。警接報到場截查，發現是兩名殘疾老翁，報稱試新電動輪椅時盪失路。



網民對事件嘖嘖稱奇，不禁懷疑該張網上流傳的照片「key圖 」，後來有不少網民留言均稱行經大橋時目擊同一幕，「今日對面線經過，睇到眼都突」，更有人將短片上載網上，以證事件屬實。網民笑言﹕「佢哋有冇諗過架車行行吓會冇電」、「幾條大斜路，佢都幾有力」。

警方於周三下午4時許，接獲途經昂船洲大橋的駕駛人士報案，指目擊一輛電動輪椅載着兩人往九龍方向行駛。人員接報到場尋獲兩人一車，證實兩名分別姓朱63歲、持本地身份證的男子，及姓李62歲的內地男子，均為殘疾人士。他們報稱早前購買了一部電動輪椅，試車期間迷路，亦不熟悉交通法例，警方其後將他們帶離大橋至安全位置。案件被列作交通報告處理。