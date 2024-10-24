觀塘7匪持刀錘脅持3男女駕車至大埔　劫走$2500萬三星iPhone手機

觀塘昨晚（23日）發生搶劫案，3男1女於鴻圖道一大廈停車場內搬貨期間，遭7名持利刀、鐵錘打劫，其中2男1女更被匪徒用繩和膠紙綁起雙手，強迫登上客貨車及兩輛私家車駕至大埔林村，掠走49箱共5,200部、總值約2,500萬元的三星及iPhone手機。



消息指，其中1名男事主及時跳上停車場卸貨平台逃離及報警；另3名被脅持男女受輕傷，在大埔自行鬆綁後報警，毋須送院。警方今日（24日）凌晨在沙頭角鹿頸路附近尋獲該兩輛私家車，觀塘警區重案組跟進仍在追緝匪徒及手機下落。



現場為鴻圖道1號停車場，4名事主於上址搬運一批手機時，突遭7名持刀及鐵錘匪徒劫去5200部、總值2500萬的手機。（梁偉權攝）

警方表示，今（25日）凌晨約零時，接獲一名28歲男子報案，指他跟他的運輸員工失聯，包括2男1女（22至42歲）。其後，該3名男女亦報案，稱於昨晚11時30分在鴻圖道1號至25號停車場內，運送一批手提電話到一輛輕型貨車期間，被7名從兩輛私家車下車的男子行劫，當中有人手持長刀及鐵錘，強迫他們分別登上該輛輕型貨車及兩輛私家車，並用繩和膠紙紮起他們雙手，之後7名男子隨即將3輛車輛駛離現場。

其後，3輛涉事車輛駛至大埔林村，該7名男子將該輛輕型貨車上價值約2,500萬元的5200部手提電話貨物搬到該兩輛私家車，並逃離現場。該3名員工其後自行鬆綁，隨即報警求助。事件中，共2男1女受輕傷，但毋須送院。

現場為鴻圖道1號停車場，4名事主於上址搬運一批手機時，突遭7名持刀及鐵錘匪徒劫去5200部、總值2500萬的手機。（梁偉權攝）