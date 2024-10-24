車cam｜斑馬線七人車照衝　途人疑不忿出腳踢車門　網民﹕靚踢！

開車遇到斑馬線必須停車，讓行人橫過馬路，但有不少司機視之如無物，經常出現差點撞到途人的驚險場面。紅磡有一名男途人昨日（23日）亦遇上同類情況，在橫過斑馬線到一半位置時，一輛七人車不收油停車、繼續直行，男途人反應相當霸氣，起腳猛踢七人車的車門一下，然後繼續過馬路。這個畫面被其他車輛的車cam拍下，片主更上傳至社交平台，直言「巧遇武林高手, 做咗我一直唔敢做嘅嘢，出腳快而準，有『澎』一聲，但好可惜冇凹到」。



一名男途人在過斑馬線時，有七人車沒停車直衝，途人即時起腳踢車門。（Ellson Lee上傳至車cam L）

根據車cam影片顯示，拍攝時間疑是昨日上午9時許，於紅磡德定街近一間百貨公司對出的斑馬線。上址有兩條行車線，片主的車輛沿右線而行，在斑馬線前停車。一名戴眼鏡的白髮男從右邊步出過路，當走到斑馬線中間時，一輛白色七人車沒有減速後，沿左線直駛過斑馬線。該名白髮男見狀，即時起腳直踢向七人車的右邊車門。

不少網民看過片段後感到痛快，「好踢法，如果再大力啲就好喇！」、「呢腳踢得靚，高手」、「靚踢，順便影住駕埋佢就perfect池」、「呢條片睇到人好舒服」、「哇！我成日夢寐以求想做既動作呀」、「好腳法，係危險時用到，真高手」。

亦有網民笑指男途人感反告司機駕車撞人，「行人報警睇醫生，正在橫過班馬線中比架車撞到隻腳，有片有真相」、「人地起腳行姐，點知佢衝出黎，隻腳整親記得去醫院」。不過亦有網民理性回應，擔心男途人踢車反會惹官非，「係架車撞到佢喎。應該要報警處理，但我絕對唔讚成以暴易暴，踢車門係有機會比人告返轉頭兩邊告」。