機場地盤逾百工人物品被棄　工友控金門無理「清垃圾」　警列誤會

機場懷疑發生地盤工人財物被棄事件。機場2號客運大樓擴建地盤，今午有逾100名分判商工人的衣物鞋履、銀包背囊等個人財物，連同建築廢料等垃圾被棄空地。工友放工無衫無鞋換，報警求助；至晚上仍有工人在「垃圾堆」中翻找。有工友引述承建商金門建築指，有通知分判商會清理垃圾；工友反駁從未收過任何通知，更指個人物品不可能是垃圾，炮轟「唔會再幫佢（金門）做嘢！」《香港01》正向金門建築及機管局查詢。



警方回覆查詢時指，今午5時09分接獲機場一地盤工人報案，指其袋不見了。人員到場調查後，相信為免地盤通道被阻，有人將相關物品移往空地。案件最後列作「誤會」處理。

大批工人在「垃圾堆」翻找個人財物。（讀者提供）

據現場圖片及影片可見，被移往「空地」上的物品，滿佈紙皮箱、板材等物料；安全帽、鞋及袋等隨處放於地上，猶如垃圾堆廢墟般，一片狼藉；入夜後仍有大批工友在場翻找，有人稱：「全部個人物品畀人掉晒出嚟！」

其中一名受影響工友林先生向《香港01》透露，事件涉及超過100名分判商工人的財物，工人平日開工時會將衫褲鞋等個人財物，放於地盤一條有蓋通道內。今早上班和今午1時許用膳時，依然完好無缺。惟至下午4時半放工時，發現所有人的個人物品，連同其他垃圾及建築廢料，被一同丟棄在地盤空地。

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林先生稱，工友要立即在垃圾堆中找尋個人物品，有人遍尋下雖尋回自己的袋，惟入面現金等財物不翼而飛；有人則根本無法尋回自己的袋，林先生自己一對全新的安全鞋，同樣未能尋回，他質疑事前已被人盜去。林先生指，工友於下午4時許決定報警，事後有警員及金門建築人員到場。

林先生引述金門人員指，事前有通知分判商會清理垃圾，但工友從來沒有收過任何通知，更指相關物品更不可能是「垃圾」，炮轟「唔會再幫佢（金門）做嘢！」

大批工人在「垃圾堆」翻找個人財物。（網上圖片）