花園街火︱毛巾倉物品堆滿走廊　鄰居指消防多次上門：擔心都冇計

今早（27日）旺角花園街東發樓一單位疑抽氣扇短路起火，一名女子不適送院；有女住客「染住髮」狼狽逃生，幸無釀慘劇。據悉，起火單位為花園街毛巾排檔的倉庫，鄰居斥常有毛巾或雜物堆滿走廊，更不時有人吸煙、煮食，消防雖多次上門，惟情況未有改善，慨嘆：「擔心都冇計，鬼叫你窮。」排檔女職員指毛巾「都係暫時放」。現場可見，涉事單位內外放滿毛巾，部分更被燒焦。《香港01》正向消防處查詢。



起火單位外的走廊，放滿大量毛巾等雜物。（林振華攝）

職員：毛巾暫時放 鄰居：消防多次上門

消息指，失火的毛巾倉，供應樓下花園街數間毛巾排檔。一名女職員透露，起火倉庫已使用多時，平日會上倉取貨，今早火警前亦曾上過去，當時並無異樣。而走廊擺放的毛巾「都係暫時放」。火警後，只能售賣店面存貨。

不過，居於起火單位毗鄰的阮先生，則直斥該毛巾倉危險四伏，不少居民曾投訴毛巾亂放的情況，更指「成條街毛巾都係佢（檔主）。」他續稱，消防員曾多次上門，亦曾就此發出有關清除障礙物的告票。

毛巾排檔有女職員指，走廊擺放的毛巾只是「暫時放」。（林振華攝）

鄰居：雜物擺滿走廊 擺貨分貨吸煙煮食

阮先生稱，相關排檔店主租用大廈單位作貨倉多時，與大廈業主關係良好，但會不時搬遷，視乎租金而定。阮先生不確定有沒有人居於毛巾倉，但指平日不少排檔員工會登門擺貨與分貨，亦會在內休息，甚至吸煙或煮食，惟有人常將毛巾或雜物擺滿走廊，又不關上消防門。

投訴無果早想搬 「擔心都冇計，鬼叫你窮」

阮先生續指，大廈已非首次失火，早有搬遷意向，無奈慨嘆：「業主租畀佢，我哋有乜辦法？擔心都冇計，鬼叫你窮。」他又屢次投訴無果，「佢（檔主）有權嘛，講都冇用，佢鐘意就霸，長期係咁。我都想搬，住左幾廿年，有打算搬，唔止一次火燭。」

起火單位內堆滿毛巾。（林振華攝）

驚見火球 讚消防迅速：分分鐘我依間屋冇埋

憶述今早火警一刻，阮先生仍然猶有餘悸，他指當時濃煙密佈，「成間屋黑麻麻」；又形容火勢猶如「火球」一樣恐怖，涉事單位「成間燒哂」，他讚揚消防迅速到場，其住所才不致被波及，「如果裡面都燒埋，真係唔敢諗，分分鐘我依間屋冇埋。」

起火單位內走廊位置，部分毛巾有燒焦痕跡。（林振華攝）

案發於今早11時27分，旺角花園街200至206A號東發樓4樓一單位，懷疑因為抽氣扇短路起火，火警於11時56分被救熄，一名女子懷疑吸入濃煙不適，被送往廣華醫院治理。有原本在家中染髮的女住戶，逃生期間不忘帶同染髮劑落樓，繼續染髮。

6樓住戶余小姐表示，事發時她正在家中染髮，得知火警後便帶同小朋友一起逃生，她憶述「落樓時煙比較大」。到樓下安全位置後，她與家人繼續染髮。10樓住戶何先生則表示，當時一家四口在家，突然聽到火警鐘響，鄰居亦拍門提醒他們，「一打開門有煙，即刻要走」，於是用濕毛巾掩住口鼻逃生。他指，逃走時經過某一層發現冒出濃煙，「有啲煙升緊上嚟」，又坦言當時感到少許慌亂，過往未試過走火警。

另有9樓住戶古先生攜女童及抱住愛貓逃生，「貓係咁嚇親，係度叫」。事發時女童亦正在補習，女童指，補習老師得知火警後離開了，「補唔到習！」

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▼ 今早火警情況 ▼



6樓住戶余小姐今早逃生時仍不忘帶上染髮劑繼續染髮。（黃學潤攝）

6樓住戶余小姐表示，事發時她正在家中染髮。（黃學潤攝）

旺角花園街東發樓今早（27日）發生火警，消防員射水灌救。（鄭嘉惠攝）

旺角花園街東發樓今早（27日）發生火警，消防員射水灌救。（鄭嘉惠攝）

消防到場救援。（鄭嘉惠攝）