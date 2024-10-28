珍惜生命｜愛東邨停車場男子貨van燒炭亡　朋友揭發母親哭斷腸

今日（28日）傍晚約5時37分，警方接獲一名男子報案，指其朋友停泊一輛貨van在筲箕灣愛東邨停車場，並在車內燒炭陷入昏迷。救援人員趕至，消防到場打破車窗，救出事主，惟救護員證實他已當場死亡。事主遺體被移至車旁，用白布覆蓋。



據悉，事主生前受債務問題困擾。警員於現場尋獲一包炭。事主母親及胞姊接獲通知，趕到現場了解，其母傷心痛哭。



消防到場打破車窗，救出事主，惟他被證實當場死亡，遺體被移至車旁，用白布覆蓋。（陳浩然攝）

事主姓盧，年約30多歲，從事運輸物流業，與母親及胞姊同住愛東邨，仍在月供一輛輕型貨車，租用愛東邨停車場一個車位。其母與胞姊得悉他在停車場尋死後趕至現場了解，得悉噩耗後十分悲慟，母親指兒子自讀完書後「自己考車牌，做野好勤力」，事前並無與家人透露有欠債問題，僅表示最近數個月有經濟負擔，哭訴「 佢無同我哋商量⋯⋯」

事主母親透露，早前接獲事主公司來電，指事主最近幾日曠工。她今午曾與兒子最後一次聯絡，着他出外用膳後回家，惟至傍晚仍未見兒子回家，並發現家中有遺書，信中透露因欠債無力償還。母親遂聯絡兒子友人協助尋人，繼而揭發悲劇。

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