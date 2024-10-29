靈實護養院九旬婦食糊餐昏迷亡　院方﹕抽痰未見食物　血氧低送院

今日（29日）早上9時09分，將軍澳靈實路23號靈實護養院一名95歲老婦食糊餐時昏迷不醒，職員隨即報警求助。救護人員為她施行急救，並送往將軍澳醫院搶救，惟最終不治。警方將案件列作「有人暈倒」調查。靈實護養院指院友食糊餐時有痰聲，抽痰未見食物，檢查後發現院友血氧低，通知護養院駐院醫生及報案求助，將院友送院。護養院指事件按正常程序處理及不涉及人為疏忽。



靈實護養院90多歲老婦食粥鯁喉。（資料圖片/廖雁雄攝）

於靈實護養院指，有關靈實護養院一名95歲院友事故，靈實護養院職員今早如常為該院友餵食糊餐，在餵食期間聽到該院友喉嚨有痰聲，職員已即時停止餵食，並尋求協助。當下高級物理治療師馬上為該院友進行抽痰及清理氣道程序，抽出的痰液當中亦沒有食物。當時護士檢查發現該院友的血氧低，並即時提供氧氣及量度維生指數、血壓及脈膊。同時，護士亦即時通知護養院駐院醫生及報案求助，及後由救護車將該院友送醫院救治。有關該院友的死因仍有待醫生進一步了解及確認。

該院友為晚晴長者，並已訂立非住院病人「不作心肺復甦術」文件。而事故期間，護養院一直與院友家屬保持聯絡，家屬亦接受院方所進行的程序及安排。院方已即時通報衛生署及向警方提供事發經過。事件按正常程序處理及不涉及人為疏忽。