葵涌道奪命車禍｜死者近日記憶轉差　老街坊：點解會去咗嗰度？

葵涌道前日（29日）晚上發生奪命車禍，一名75歲老婦橫過葵通道時遭的士撞斃，肇事司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。死者獨居深水埗麗閣邨，老街坊得悉她遇車禍離世，既傷感又愕然，奇怪她何以出現在葵涌道；又指她近日記憶力轉差，回到家門前也不肯定位置。



老街坊鄭婆婆指，楊婦入住逾30年，其夫約4年前離世，兒子、媳婦和孫兒住在李鄭屋邨，兩名女兒移民美國，剩下她獨居。她指，楊婦似乎患有頑疾：「條頸一個個一個個好大個瘤。」兒媳和社署人員不定時到來探望。

鄭婆婆得悉楊婦車禍身亡感到難過和愕然。（鄭嘉惠攝）

鄭婆婆得悉楊婦車禍離世感到相當愕然：「喺葵涌？佢做咩去嗰度？」她指楊婦平日會到楓樹街球場領取免費飯，凌晨4時便出門口，奇怪她為何深夜出現在葵涌道。

不過，楊婦近日似乎記憶力出現問題。鄭婆婆說：「佢返到嚟門口，又話『唔係呢度』，要街坊提醒才確定住處，係呢排係咁。」

案發於本周二（29日）晚上10時半左右，一輛的士沿葵涌道往新界方向行駛，至葵芳閣對開時撞到一名老婦。傷者全身多處骨折，昏迷不醒，送院搶救，延至翌日（30日）凌晨零時左右不治。警方以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕涉案66歲姓卓的士司機。

現場葵涌道3線行車，車速限制為每小時50公里，路邊設有鐵欄，並沒有行人過路設施。

車禍現場為葵涌道新界方向近葵芳閣，並無行人過路設施。(資料圖片/陳永武攝)

車禍現場為葵涌道新界方向近葵芳閣，並無行人過路設施。(資料圖片/陳永武攝)

街坊奇怪楊婦於深夜出現在葵涌道。(資料圖片/陳永武攝)

警方新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3661-1300與調查人員聯絡。

車禍現場為葵涌道新界方向近葵芳閣，並無行人過路設施。(資料圖片/陳永武攝)