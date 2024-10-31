有片｜北角七人車撞兩女　直擊消防救護救人全過程　網民讚有效率

一輛七人車昨日（30日）於北角長康街落斜後，在路口轉彎入英皇道時懷疑失控，直撞向兩名等候過路的女途人，其中一人更被連人帶欄推出馬路，倒臥車頭動彈不得，一度昏迷，所幸她送院經治理後，傷勢有好轉。網上今日（31日）流傳一段影片，直擊消防員及救護員趕至現場，拯救傷者的整個過程，影片長約8分鐘，當中經過剪輯。兩名傷者分別倒臥在車頭前方及坐在行人路，均有反應，多名駕駛人士上前慰問傷者，七人車司機亦有下車了解。



片段可見，先遣急救員駕電單車率先抵達，立即檢查兩傷者的狀況，並查看車底確保無人被困，然後將現場情況通報後續到場的救護員。救護員檢查傷者情況後，先後將倒臥車頭前方及坐在路邊的兩名女傷者移到抬床上，由救護車將兩人送院。其間，消防員亦協助固定車輛及移開危險物，並以紅布遮蓋傷者。



女傷者被送上救護車。（Antony Leung上傳至香港突發事故報料區及討論區）

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有網民對於女傷者被七人車由行人路推至馬路感驚訝，慶幸車禍中兩名傷者保住性命，認為應嚴懲危駕司機，「幸好冇壓車底」、「仲好奇點解個度會有路人，原來咁遠推左出去」、「好少睇到段咁完整嘅救援過程，而且好好彩傷者全程有反應」，亦有人稱讚「香港醫護同消防好有效率」。

一名傷者倒卧在涉事七人車前方，救援人員正在搶救傷者。（北角有樂 Facebook/ Eva Cheung）

事發於昨午（30日）約4時30分，警方接報一名姓陳（47歲）七人車男司機沿長康街往英皇道方向行駛期間，於長康街與英皇道交界轉彎時懷疑失控，撞到兩名女途人。據報兩人起初均清醒，後來一人情況轉趨惡化，陷入昏迷，幸經急救後回復清醒，與另一有骨折的傷者被送往東區醫院救治。陳男涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕，現正被扣留調查。

女子倒卧車前，隨身物品散落地上。（馬路的事討論區 Facebook/ Bosco Chu）

意外後，涉事司機（左邊）在場協助調查。

事後警員將被撞鐵欄推回路邊。

涉事七人車車頭被撞成廢鐵，地上留下血迹。

事後有警員在場清洗現場。（林振華攝）

人員正在現場搶救傷者。（北角有樂 Facebook/ Larain Cheng）