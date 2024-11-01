中環碼頭撞船｜翠華船務包船泊岸撞碼頭　工人：啲人飛晒出去呀

翠華船務一艘接載南丫發電廠地盤外判建築工人的包船，今日（11日）早上在中環9號碼頭泊岸準備上客時，船頭右方撞向碼頭，逾40人受傷，其中34人送院。有傷者形容船速快，似乎在沒有減慢的情況下直撞碼頭，坐前排的乘客難抵衝力「飛咗出去」，有人在地上打滾。



熊先生左手受傷，他指船隻沒有減速船頭撞落碼頭。（黃偉民攝）

乘客熊先生指船隻沒有減速撞落碼頭：「好大力撞到碼頭，啲人飛晒出去呀！坐前排嗰啲飛咗出去呀！」說時猶有餘悸。撞擊中他左手受傷，見到很多人跌倒地上打滾，大部分傷者都是建造業工人。

涉事包船第一站是尖沙咀，然後到中環接載地盤工人，再前往南丫島。事故中34人送院，分送律敦治醫院、瑪麗醫院及東區醫院治理，其中一人情況嚴重。

船公司派出另一艘船，接載無受傷的工人上班。傷者楊先生表示，事發時「架船無收過直情撞埋碼頭，啲人全部碌落地！」另外，傷者丘先生在事故中撞傷口及頭，「撞到（口）入面，牙都碎咗」他指，每日都是乘坐渡輪前往發電廠開工，惟今日船速非常快。

船職員在船頭向警員指出，撞船位置於船頭右車呔位置。（黃偉民攝）

港燈表示，涉事船隻由外判承辦商安排，接載外判職工到發電廠進行工程，並非港燈船隻，亦非由港燈安排，事件不涉及任何港燈員工。港燈已經派人了解情況，提供所需協助。

民政事務局表示因應中環九號碼頭船隻泊岸意外撞壆事故，中西區民政事務處今日已在瑪麗醫院設立一個跨部門援助站，為市民提供適切協助，查詢熱線為9020 0073。

事發於今日（11月1日）上午7時14分，翠華船務一艘渡輪在中環9號碼頭泊岸時懷疑撞向碼頭，船上超過110名乘客，初步有41人受傷。大批救援人員到場，協助乘客落船，然後檢視他們的傷勢，並分流處理，最後34人送院治理。

船職員在船頭向警員指出，撞船位置於船頭右車呔位置。（黃偉民攝）

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運輸及物流局在facebook表示，局長林世雄十分關注事件並向傷者表達慰問，海事處會調查意外發生原因。

大批救援人員到場救治。（黃偉民攝）

救援人員到場救治。（黃偉民攝）

消防滅火輪在場協助。（黃偉民攝）