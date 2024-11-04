警灣仔交通執法行動　一日發逾500張告票　拖走一車

警方表示，灣仔警區於11月4日進行交通日，在區內多個交通黑點採取執法行動，確保道路暢通、及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。



行動中，人員共發出574張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車、沒有遵從交通標誌及道路標記等。警方亦利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現有15輛違例車輛，將會向相關人士作出檢控。人員行動中並拖走1部令道路造成不必要阻礙的私家車。(警方圖片)

行動中，人員共發出574張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車、沒有遵從交通標誌及道路標記等。警方亦利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現有15輛違例車輛，將會向相關人士作出檢控。人員行動中並拖走1部令道路造成不必要阻礙的私家車。

行動中，人員共發出574張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車、沒有遵從交通標誌及道路標記等。警方亦利用流動攝錄配合交通執法行動，期間發現有15輛違例車輛，將會向相關人士作出檢控。人員行動中並拖走1部令道路造成不必要阻礙的私家車。(警方圖片)

警方呼籲，交通違例除會影響其他道路使用者外，更有可能導致交通意外，嚴重危害自身安全，因此大家應顧己及人，守法守禮。