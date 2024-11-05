有片｜東壩的士司機舉機影人　疑似Madam展委任證　網民估係黑的

西貢東壩多年來黑的問題猖獗，每逢周末因公共交通疏落，便有的士司機坐地起價，為打擊的士濫收車資，警方曾多次「放蛇」執法。網上有影片流傳，於西貢東壩的士站，一名站在市區的士旁的男子，懷疑是的士司機落地拉客，其間他與兩名身穿行山服飾的男女爭執，突然拿起手機企圖拍攝女子，怎料女子懷疑是Madam，同一時間亦從背囊取出一張懷疑委任證，向該名男子展示。男子即時「縮沙」，收起手機並稱﹕「做乜嘢呀，吹吓水唔得呀?」片段未有交代事發日期及時間。



站在的士旁的男子舉起手機企圖拍攝女子，女子同一時間從背囊中取出證件，懷疑是女警展示委任證。（網民Soso Chan 上傳至車cam l影片）

網民懷疑是黑的落地拉客，卻遇到放蛇警員，直言大快人心，「一口價拉客咁過癮吖嗱，今次Madam斷正，有咩返差館先講」、「佢話拉客唔得，的士牌裏面有講過唔畀拉客㗎喎。」、「好波，呢d（啲）黑的佬又串又開天殺價，一見證，即刻手機都收埋 欺善怕惡。」、「好正，拎個手機出黎影人，之後大大張pass show（展示委任證）比佢睇」。有網民則對西貢東壩黑的猖獗感無奈，認為是公共交通疏落所致，「又係東覇（壩）劏客。全港最美麗景色之一，但係交通到而家都係咁衰」。

據了解，本周日（3日）下午近6時，警方曾到西貢萬宜路東壩進行打擊的士濫收車資行動，並喬裝成乘客，向一名的士司機提出前往西貢市中心。其間，黎姓（66歲）的士司機要求每位乘客支付60元車資，同時警員留意到他沒有有效展示的士司機駕駛證，遂以涉嫌「濫收車資」、「沒有有效展示的士司機駕駛証」將他拘捕，案件將交由西貢分區雜項調查隊跟進。