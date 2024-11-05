車cam｜青葵公路自訂牌私家車高速撞車逃逸　捱撞車失控驚險越4線

青葵公路今早（5日）8時許發生交通意外，兩輛私家車相撞後，其中一車不顧而去，捱撞白色私家車冒煙，司機一度被困，清醒獲救送院；警方正追尋逃逸私家車下落。有網民上載事發片段到社交平台，見到白色私家車疑欲切入快線，一輛深色私家車從後高速駛至，白色車被撞後失控，撞向公路旁的圍牆，反彈橫越4條行車線，其間曾再撞及深色車，然後撞向防撞欄後，調轉車頭停在路肩，深色車則逃去無蹤。



白色私家車沿青葵公路行駛，欲切線往快線，一輛深色私家車從後高速駛至。（車cam L（香港群組）fb/Leo Hui）

從網民上載的車cam片段見到，當時白色車沿青葵公路往新界方向中線行駛，途至美孚新邨對開時打算切往快線。與此同時一輛掛有自訂車牌的深色私家車沿快線高速駛至，白色車未完全切到快線，已被深色車從後撞上。

白色私家車未完全切到快線，已被深色私家車從後撞到。（車cam L（香港群組）fb/Leo Hui）

兩車相撞後一度彈起，深色車未見減速，向左連切數條行車線繼續前駛。白色車則先撞向公路右邊圍牆，反彈後橫越幾條行車線，再撞到公路左邊的圍欄，全車180度轉向，並再次撞到涉事深色車，惟深色車最終逃去。

白色私家車未完全切到快線，已被深色私家車從後撞到。（車cam L（香港群組）fb/Leo Hui）

白色私家車未完全切到快線，已被深色私家車從後撞到。（車cam L（香港群組）fb/Leo Hui）

事故後白色車停在青葵公路近葵涌海關大樓的路肩，車頭及車尾均嚴重損毀，車頭擋風玻璃破裂呈蜘蛛網蚊，車內安全氣袋彈出。該車64歲姓李男司機腰部及手部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理，其酒精呼氣測試結果為零度。警方將案件列作交通意外後不顧而去，交由新界南總區交通意外調查組跟進。

車頭擋風玻璃破裂呈蜘蛛網蚊。（馬耀文攝）

白色司機私家車被撞至車頭呈反方向、車頭嚴重損毀、車牌飛脫。（馬耀文攝）

私家車氣袋彈出。（馬耀文攝）

右車尾亦同樣受損，警方到場調查意外起因及追尋逃逸私家車下落。（馬耀文攝）