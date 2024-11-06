葵涌邨火警│男住客疑點煙惹災爬出窗避難　死過翻生卻涉盜竊被捕

葵涌邨周二（5日）晚上發生火警，一名男住客爬出窗外避難，由消防升雲梯救下。由於吸入濃煙不適，經救護員治理後毋須送院。然而，警方追查下發現該名男戶主涉及日前區內一宗盜竊案，並於單位內起回贓物。男戶主雖大難不死，卻難逃法網。



一名男子危坐在單位外簷篷位置等待救援，消防架雲梯而上。（讀者提供）

周二晚上7時左右，當局接獲多人報案，指葵涌邨芷葵樓一單位冒出濃煙。根據讀者提供的現場影片可見，單位內火光熊熊，濃煙直攻半空。消防出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，並在7時27分將火救熄。大廈約200名住戶自行疏散至地下安全位置。

期間，有街坊拍攝到起火單位一名男住戶，坐在單位外簷篷位置等待救援，隨後消防架雲梯將他帶回地面，有街坊不禁嘩然「好牙煙！」男住客吸入濃煙，臉部熏黑，由擔架送上救護車接受治理，及後毋需送院。

消防回住戶回到地面。（讀者提供）

消息稱，該名男住客疑涉及日前在葵涌大廈街一宗盜竊案。本月4日，大廈街一間肉檔的店員，疑將手提電話放在肉檯上，隨後不翼而飛。警方接報後翻查閉路電視，鎖定該名男住客。火警發生前，有便裝探員正在樓下部署拘捕行動，涉事單位卻突然起火。

單位火光熊熊，濃煙直捲半空。（荃灣 大窩口邨 葵涌邨 Facebook）

據了解，該名男住戶姓呂，49歲，無業。由於他本身腳部有傷口，需要每日以消毒藥水洗傷口，但事發前疑並未留意有消毒藥水「打瀉」漏出，當他在屋內燃點香煙時，火種意外點著消毒藥水。由於消毒藥水為易燃液體，火勢迅即經床及梳化蔓延。

由於單位旋即陷入火海，該名男住戶逃出窗外避難，險象環生，隨後由消防升起雲梯將其救下。男住戶吸入濃煙不適，登上救護車作初步治理後，毋須送院。惟隨後被警方以涉嫌「盜竊」罪名拘捕，據知警員在單位內尋獲相關贓物。

涉案男住戶由便裝警員押上警車帶走。

消息續指，經初步調查後，相信該名男住戶事前並不知悉將會被拘捕。至於被捕前單位起火，純粹是巧合，並非有人故意縱火或爬出窗外拒捕。據了解，消防調查後認為火警起因無可疑。

消防架起雲梯營救住戶。（讀者提供）

住戶被送上擔架治理。（讀者提供）