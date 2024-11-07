訛稱社工登門索資料　再安排職員推銷線上補習課程呃錢　警拘3人

有不法分子訛稱是社工，以人口普查為由登門向家長索取其子女的資料，其後再安排教育服務中心的「職員」上門推銷線上補習課程，騙取兩名家長約6500元學費。警方經調查後，拘捕3名男子，涉嫌「串謀詐騙」。



警方昨日（6日）拘捕兩女一男。（警方提供圖片）

警方於10月1日晚上分別接獲一名60歲及一名50歲的女子報案，指今年8月時，曾有一名自稱為社工的女子登門，以人口普查為由要求兩名事主提交個人資料及了解其子女學習情況。其後在9月28日及29日傍晚，一名男子自稱是區內一間私人教育服務中心職員，登門向事主推銷可為其子女提供線上補習課程及向事主分析子女學習情況，聲稱子女可透過即時通訊應用程式向中心導師查詢功課。兩名事主向該名男子分別繳付了2000元及4500元作為學費。事後兩名事主透過網絡得悉過往曾出現類似手段的騙案，相信自己被騙，所以報案。

深水埗警區重案組第一隊人員隨即展開調查，在昨日（6日）以「串謀詐騙」罪拘捕一名50歲的本地男子及兩名年齡分別為48歲及21歲的本地女子。調查顯示被捕人串謀訛稱為社工並藉此取得受害人的子女資料及學習情況，並將取得的資料交由其所屬私人教育服務中心以向受害人推銷線上補習課程。三名被捕人已獲准保釋候查。

警方昨日（6日）拘捕兩女一男。（警方提供圖片）

警方呼籲市民如遇見對方要求提供任何個人資料，應先核實對方身份及收集個人資料用途，切勿輕易將資料透露給身份不詳人士，以防不法分子有機可乘，如遇到任何身份可疑人士，可立即通知警方。警方重申，「串謀詐騙」屬嚴重罪行，根據香港法例，一經定罪，最高可判處14年監禁，市民切勿以身試法。