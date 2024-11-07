元朗豐年路站輕鐵撞男途人　傷者頭傷送院搶救

元朗發生輕鐵意外。今日（7日）晚上8時18分，警方接報元朗輕鐵豐年路站，有一輛往元朗方向的614輕鐵列車撞倒一名過路男途人 。61歲姓周男傷者頭部重創，倒卧地上，一時沒有反應，由救護員送往屯門醫院搶救。



消息指，傷者從屏樂徑橫過青山公路的燈口，至元朗警署對開時被輕鐵撞倒。據指男傷者突然衝出，輕鐵車長收掣不及而導致意外發生。現場所見，列車服務並沒受阻，車務正常運作。

元朗輕鐵豐年路有一輛614列車撞倒一名途人。（林振華攝）

港鐵回覆指，今日（7日）晚上8時許，一列614路綫輕鐵行駛至豐年路站附近的路口時，撞到一名男子。事發時，輕鐵正準備駛入豐年路站1號月台，車長察覺到一名人士突然在車站前的行人過路處跑過，於是即時響號示警及將輕鐵煞停。

事故發生後，輕鐵車務控制中心即時通知警方、救護人員，並安排職員前往現場提供協助。其後救護人員到場將傷者送院。公司已派員前往醫院慰問傷者及其家屬。

期間，輕鐵610，614，615及761P往元朗方向路綫曾一度受到影響，服務大約於晚上8時22分回復正常。

港鐵翻查輕鐵站閉路電視紀錄，事發時路面交通燈信號正常，當時輕鐵按照交通燈號行駛。事件交由警方調查。

有港鐵職員在場調查。（林振華攝）

警方表示，今日（7日）晚上8時18分，一列輕鐵往港鐵元朗站方向行駛，當駛至元朗青山公路-元朗段輕鐵豐年路站對開時，懷疑撞倒正在過路的61歲周姓男子。

救護員接報到場，周男頭部受傷，半清醒被送往屯門醫院治理，其後回復清醒。

有港鐵職員在場調查。（林振華攝）