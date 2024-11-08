粵港澳聯合搗賣淫資訊網拉63人　主腦家族式經營　一年收益$170萬

有組織罪案及三合會調查科（O記）昨日（7日）聯同內地及澳門執法部門，執行代號「雷霆」暨「鷹巢」的粵港澳三地聯合行動，搗破一個以網站平台宣傳賣淫活動的跨境犯罪集團，在三地共拘捕63人。警方調查發現該個跨境犯罪集團設立了宣傳賣淫資訊的網站，內地及澳門成員做中間人聯絡性工作者及收費，香港主腦則負責刊登宣傳廣告，每則廣告刊登7日要收300至500元人民幣，過去一年營運收益約為170萬元港幣。據了解，62歲男子集團男主腦，其胞姊及姨甥女亦為骨幹成員，疑家族式經營。



有組織罪案及三合會調查科A組總督察鄧凱（右）及高級督察袁銘樂（左）交代案情。（黃偉民攝）

每則賣淫廣告收費幣300至500元人民幣 刊登7日

有組織罪案及三合會調查科A組總督察鄧凱彤交代案情指，該個活躍三地的跨境犯罪集團設立一個宣傳賣淫資訊的網站，為內地賣淫組織或個體性工作者提供網上平台刊登宣傳廣告，並從每個廣告中收取費用，每則廣告約人民幣300至500元，刊登期為7日。

內地及澳門成員做中間人聯絡及收費 香港主腦刊登廣告

集團亦有分工，內地及澳門的集團成員作為中間人，負責聯絡內地賣淫組織或個體性工作者、收取廣告費用、提供網站技術支援，以及定期維護和更新網站。香港的主腦則操控集團成員去經營及管理網站，包括以網站管理員身份在網站內為性工作者刊登廣告，亦作為客服處理網站會員查詢等。

有組織罪案及三合會調查科A組總督察鄧凱（右）及高級督察袁銘樂（左）交代案情。（黃偉民攝）

犯罪得益會成虛幣再提現 過去一年收益約170萬元港幣

犯罪集團收取廣告收益後，會轉換成虛擬貨幣，最後用香港主腦名下的虛擬貨幣戶口接收及處理犯罪得益。最後犯罪得益再經由內地的無牌加密貨幣交易商再次換成現金並提取出來，從而獲利。警方估計該犯罪集團在過去一年多的收益約為170萬元港幣。

聯合行動拘63人 港警拘1男2女主腦及骨幹 內地及澳門拘60人

行動中，三地警方共搜查24個地方，拘捕63人，包括由香港警方拘捕的1男2女本地主腦和骨幹成員（24歲至63歲），因營運及管理網站，涉嫌「依靠他人賣淫收入為生」罪。 當中男被捕人（62歲）亦涉嫌洗黑錢罪被捕，涉及約140萬港元懷疑犯罪得益。警方又搜獲4萬元現金、營運及管理賣淫網站的電腦及手機等。全部被捕人士仍被扣留調查。內地及澳門警方拘捕60人，包括16名骨幹成員、35名性工作者及9名嫖客。警方相信今次聯合行動已成功瓦解一個跨境犯罪集團及相關賣淫組織。

警方重申，「依靠他人賣淫收入為生」或「洗黑錢」均屬嚴重罪行。根據香港法例，一經定罪，分別最高可被判監10年或14年，罰款港幣500萬元。警方警告不法之徒，切勿以為與其他地方的犯罪集團勾結，將不法活動分散在各地進行，就可逃避警方調查。警方會繼續不遺餘力，透過情報搜集及與其他司法區域的執法單位交換情報，以打擊跨境犯罪集團及有組織罪行，堵截集團式的非法活動。