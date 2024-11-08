騙徒贈退休婦31金條訛稱扣關　扮警隊副處長共騙$45萬「放行費」

騙徒經常假冒政府高官進行欺詐行為，過往曾試過用AI影片冒保安局局長李家超推介高回報投資，又曾冒充警務處處長蕭澤頤發懷疑釣魚電郵。警方再揭發一宗假冒警隊高層的騙案，案中70歲退休女商人更蒙受損失。事主早在2020年已被騙投資，騙徒稱會寄31條金條包裹以示誠意，其後訛稱在過關時被扣查，事主被騙支付20萬元關稅。當時事主仍未意識受騙，今年騙徒再聲稱包裹涉非法活動，派同黨假扮成警務處副處長（管理）陳俊燊，訛稱案件「有得拆」，事主聽信騙徒所言轉帳25萬元「放行費」。她其後到中區警署查詢包裹被扣留的情況，始驚悉遇騙。



香港警務處的官方網頁上，有副處長（管理）陳俊燊的照片。（互聯網）

據了解，事主為一名70歲退休女商人。2020年5月，她收到WhatsApp短訊，對方自稱是張先生，游說事主投資以賺取豐厚的回報，並聲稱會向事主寄出一個裝有31公斤金條的包裹以示誠意。騙徒其後訛稱包裹在香港邊境管制站被扣留，要求事主支付關稅才能放行。事主不虞有詐，分別轉賬超過70次，將合共約20萬元款項存入一個Bitcoin帳戶。

事主一直未有意識是騙局。直至2024年中旬，該名「張先生」向事主介紹一名自稱是順豐速運公司職員，該職員指該個包裹涉及非法活動，要繳付罰款才可發出包裹。該職員聲稱兄長在香港警務處工作，可以協助處理這次事件。而這位兄長竟「大有來頭」，自稱是香港警務處助理處長，向事主指自己的階級，亦無法解決事件，但他的長官則有能力處理。

香港警務處的官方網頁上，有副處長（管理）陳俊燊的照片。（互聯網）

然後，再有另一騙徒與事主聯絡，聲稱是警務處副處長，其電話頭像為警隊官網內警務處副處長（管理）陳俊燊的照片。

事主最終聽從兩名「警隊高層」的指示，在今年中旬至11月期間，分別超過50次將約25萬港元轉賬到一個不知名的Bitcoin帳戶，以支付包裹的放行費用。及後，騙徒聲稱該包裹仍在中環警署被扣留，事主遂於11月7日到警署查詢包裹狀況，始揭發為騙局。案件由中區警區重案組跟進。