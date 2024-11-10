警新界南交通部一連兩日執法　拘12男扣37輛車　發162張超速告票

澳門一年一度國際體壇盛事「第71屆澳門格蘭披治大賽車」即將於11月14日至17日舉行，警方進行一連串執法行動。新界南總區交通部執行及管制組一連兩日（8日至9日）在區內主要幹道設置路障及重點巡查酒吧區，截查可疑車輛及進行反超速行動。特遣隊於清晨時份突擊巡查青衣青尚路一帶期間，發現一輛私家車於迴旋處不斷繞圈飄移駕駛。



警方當場截停該私家車並以涉嫌「危險駕駛」拘捕一名30歲本地男子，他現正被扣留調查，據悉涉案車為銀色日產NISSAN SILVIA跑車。人員在現場亦發現另外4輛懷疑經非法改裝的私家車。行動中，人員共扣留5輛私家車作檢驗。



男子駕駛銀色日產NISSAN SILVIA跑車玩「飄移」被捕。（警方提供圖片）

此外，警方亦拘捕11名24至67歲本地男子，分別涉嫌「危險駕駛」、「偽造文件」、「沒有許可證在禁區內駕駛」、「酒後駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用汽車」及「停牌期間駕駛」，他們已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。人員亦在行動中扣留32部懷疑改裝車輛作進一步檢驗。另外亦就超速違例發出共162張定額罰款告票。

最後，警方呼籲駕駛人士，非法賽車，酒後駕駛及毒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。