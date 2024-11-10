網傳龍虎山瀑布3男女大石當燒烤爐燒雞翼　網民﹕報警就啱架喇！

「燒雞翼，我鍾意食！」看電影見過周星馳用毛筆沾醬料燒雞翼，但現實生活中，不論有幾愛「燒雞翼」，都必須要遵守法例。網上流傳有3名男女，今午（10日）在薄扶林龍虎山郊野公園內，以大石當燒烤爐，架起鐵網燒雞翼，依山傍水大快朶頤，相當寫意。不過根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人不得在非指定燒烤地點「生火或用火」，有網民直斥其非，認為「報警就啱架喇」、「報警話有人放火」。而上傳照片的網民亦指事後有4名警員上山，但不清楚有無執法。



網傳龍虎山郊野公園有3男女非法燒烤。（網民Mars Tong上傳至香港自然生態論壇）

上傳照片的網民指，事發於下午3時半，「龍虎山瀑布，見到有人居然喺度燒烤，激死」。照片可見，3名男女在大石上鋪了膠檯布，放有飲料等，而後方另一塊石頭則用一堆碎石砌成了「燒烤爐」，正中央有一處凹位，疑有點火，上方則擺了一個鐵網及數隻雞翼，雞翼已燒成金黃色。

根據《郊野公園及特別地區規例》，只可在郊野公園範圍內指定露營地點或指定燒烤地點生火或用火，任何人在郊野公園內非指定地點生火及用火，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5000元及監禁1年。

網民對於3人的行徑大為憤怒，擔心釀成山火，認為應該報警拘人，「正常呢啲位唔可以燒嘢食，特別係郊區 。我點知佢會唔會搞到火燭？」、「如發生山火，出動直升機去救山火，即是燒緊大家嘅錢，影響咁大，當然唔可以做啦！」、「香港咁多燒烤爐免費用，係都要做壞規矩」、「報警話有人放火」。