水泉澳邨幼稚園遭擲懷疑腐液　低層住戶疑不滿返放學聲響犯案被捕

沙田水泉澳邨一間幼稚園，周二（12日）疑被人擲裝有懷疑腐蝕性液體的玻璃樽，警方經調查後，今日（13日）拘捕涉案64歲男子，指被捕人居於附近，懷疑不滿幼稚園上學及放學時段發出的聲響，因而犯案洩憤。



警方指高度重視案件，現正調查被捕人會否與早前在幼稚園附近徘徊的可疑人有關，並譴責罔顧法紀的行為，希望快速拘捕行動釋除公眾疑慮。



沙田水泉澳邨11月12日被人投擲疑裝有腐蝕性液體的玻璃樽，大門門柄凹陷。（資料圖片/黃煦緻攝）

警方於昨日（12日）早上，接獲沙田水泉澳村一所幼稚園職員報案，指門口懷疑被人淋潑腐蝕性液體，現場遺有一個破爛的玻璃樽。

警方接手跟進調查，翻查閉路電視後，發現發現同日凌晨約4時，一名男子向幼稚園大門投擲一個載有不明液體的玻璃樽。沙田警區刑事總督察盧永健表示，警方非常重視案件，認為行為造成公眾擔憂，特別針對弱勢人士。沙田警區刑事部聯同特遣隊翻查大量閉路電視鎖定目標人物，於今日（13日）上午在區內以「刑事毀壞」罪拘捕一名64歲本地男子。

沙田水泉澳邨11月12日被人投擲疑裝有腐蝕性液體的玻璃樽，警方拘捕涉案六旬漢，檢獲一樽液體。（羅日昇攝）

被捕男子報稱無業，並無精神病紀錄，獨居住於幼稚園附近相對低層的公屋單位，已入住兩至三年，他現正被扣留調查。警方初步相信，疑犯不滿幼稚園上學及放學時段發出的聲響，因而犯案洩憤及企圖恫嚇他人。

沙田水泉澳邨11月12日被人投擲疑裝有腐蝕性液體的玻璃樽，警方拘捕涉案六旬漢，檢獲一樽液體及一批衣物。（羅日昇攝）

調查期間，亦有家長指出，10月時曾有可疑男子於放學時間在學校附近徘徊，警方正調查與被捕人是否有關。警方亦已檢取相關液體，等待化驗師檢驗，以確認液體屬性。

沙田水泉澳邨11月12日被人投擲疑裝有腐蝕性液體的玻璃樽，警方拘捕涉案六旬漢，沙田警區刑事總督察盧永健交代案情。（羅日昇攝）

沙田警區刑事總督察盧永健表示，警方嚴厲譴責罔顧法紀的行為，並指任何人對聲音問題不滿，可循合法渠道投訴及表達。他又稱，被捕人利用懷疑腐蝕性液體，恫嚇社區持份者，單純宣洩情緒，令區內居民、學生、教師及家長憂慮。警方非常重視案件，已立即採取行動，防止事件惡化，亦希望快速拘捕行動釋除公眾疑慮。

▼11月12日水泉澳邨幼稚園被擲不明液體▼



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警方重申，刑事毀壞罪為嚴重罪行，最高刑罰為監禁10年。而根據《侵害人身罪條例》第29A條，任何人無合法權限或合理解釋，而在公眾地方管有、保管或控制足以造成身體嚴重傷害的腐蝕性液體，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，一經定罪，可處監禁3年。