尖沙咀住宅疑遭縱火　一男子昏迷送院搶救　身體疑燒傷及熏黑

尖沙咀周四（14日）凌晨發生懷疑縱火案。現場為赫德道一住宅單位，據報突然有濃煙冒出，消防破門後救出一名男子，昏迷不醒，一度沒有呼吸。據知消防在現場起獲助燃劑，火警起因有可疑，警方接手暫列作縱火案調查，暫未有人被捕。涉事男子經送院搶救後，據悉已恢復呼吸脈搏，情況危殆。



事主昏迷送院。（陳永武攝）

現場為赫德道19至23號夏蕙閣一個住宅單位。今日（14日）凌晨零時許，單位突然冒煙起火，消防接報派員到場，出動一條喉和一隊煙帽隊，破門進入單位內營救，當時發現一名非華裔中年男子，敞在床上陷入昏迷，呼吸脈搏疲弱，立即將他救出並交由救護員進行急救，再由救護車送院搶救，期間須用工具協助呼吸。一名女子陪同事主前往醫院。就現場所見，事主身上疑有熏黑及燒傷痕跡。

消防隨後將火撲熄，並正調查起火原因，事件中，大約20人自行疏散到安全位置。

一名女子陪同事主前往醫院。（陳永武攝）

據了解，男事主與妻子在上址大廈同住了6至7年，膝下猶虛。有街坊稱，間中會聽到事主與妻子爭執的聲音，有時更驚動警察到場調停。

據悉，傷者為46歲印度籍男子，持香港身份證，經醫護人員搶後救，事主已恢復呼吸脈搏。據知消防在場檢獲懷疑助燃劑，起火原因有可疑，交由警方跟進。

警方表示，今日（14日）凌晨零時21分，接獲尖沙咀赫德道19至23號住戶報案，指上址一個單位發生火警。消防接報到場破門入屋將火救熄，發現一名46歲非華裔男子倒卧於該單位內一睡床上，事主懷疑吸入濃煙不適，昏迷被送伊利沙伯醫院治理。

起火原因仍在調查中，案件暫列作「縱火」，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。

大約20人自行疏散。（陳永武攝）

消防到場撲火。（陳永武攝）

消防到場撲火。（陳永武攝）