詐諞集團3男女偷機場旅客信用卡　駁越南電子收款機盜用涉3.6億盾

有詐騙集團租用機場附近的酒店作虛假交易中心，在機場或機艙偷取信用卡後，透過連接越南的電子收款機迅速進行交易。警方接報調查，前日在酒店房間拘捕2男1女涉嫌詐騙，檢獲多部連接越南店舖的無線電子收款機、10張銀行卡及42張交易數據，估計他們於兩日內已盜用信用卡進行總金額3億6千萬越南盾（約11萬港元）。



行動中，警方檢獲多部連接越南店舖的無線電子收款機。（黃學潤攝）

警方深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒（左）及重案組高級督察王婉欣向傳媒簡報案情。（黃學潤攝）

警方深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒稱，今年首3季全港共錄得32,000宗詐騙案，佔整體罪案數字約4成半，其中深水埗警區同期有1,800宗。深水埗警區刑事部隨即展開針對性情報搜集及調查，發現有犯罪集團租用酒店房間作銀行卡虛假交易中心，並收集犯罪集團成員偷取的銀行卡作未經授權的電子交易，藉此騙取金錢。

重案組高級督察王婉欣交代案情稱，警方經情報分析及調查，稍定其中一人的身份，發現他由8月起在酒店租用房間作虛假交易中心。警方於前日（13日）採取拘捕行動，在該酒店房間內拘捕兩名分別34歲及32歲男子、與及一名27歲女子，罪名是涉嫌串謀詐騙；3人是中國籍，但持護照入境。

行動中檢獲11部連接越南店舖的無線電子收款機、10張不同國家發出的銀行卡、42張交易數據，交易日期由11月12日至13日，總金額3億6千萬越南盾，即約11萬港元。

犯罪集團成員在機場及不同航班上偷取旅行財物，包括銀行卡，隨即送到酒店交予同黨，在受害人發現及取消信用卡前，用無線電子收款機進行海外交易。

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王婉欣稱實際的交易金額仍有待調查，但相信它運作了3個月，估計處理了100萬港元的交易。

鄭騏鋒指出，今次是警方首次發現犯罪集團以外國店舖的無線電子收款機在本港進行海外交易，藉此掩人耳目，令受害人難以確定被盜去銀行卡的地點，增加警方調查的難度。

他提醒巿民要小心保管財物，尤其是乘搭跨境交通工具，包括飛機或高鐵時，要妥善保管貴重物品。2024年1月至10 月機場警區共接獲207宗機艙盜竊案，比去年同期上升89宗。

他同時呼籲酒店業界，若發現有人長時間租用同一房間，但有大量不同的人到訪，而逗留短時間便離開，這些不尋常的訂房記錄及要求，都可以向警方舉報。

盜竊及串謀詐騙均為嚴重罪行，一經定罪，最高可分別判處監禁10年及20年。