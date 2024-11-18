馬鞍山恆安商場大家樂維修天花　工程圍板疑被撞跌擊中女食客頭部

馬鞍山恆安商場大家樂工程圍板倒下，砸中女食客頭部。今日（18日）下午2時11分，警方接獲一名男子報案，指恆安商場3樓一餐廳膠板倒下，砸中妻子頭部。女事主受傷清醒，救護車到場將其送院治理。涉事分店上周四（14日）熱帶風暴桃芝吹襲香港當日，網民上載照片可見天花石屎剝落，壓斷燈架，石屎碎散落一地。



現場消息指，女事主坐近維修工程圍封範圍，工地以膠紙及板圍封，內有風機，期間圍板倒下，擊中其後腦。目擊者稱，女事主沒有流血，並致電丈夫代為報警。警方將案件列作「有人意外受傷」處理，正調查意外原因。

現場消息指，女事主坐近維修工程圍封範圍，工地以膠紙及板圍封，期間圍板倒下，擊中其後腦。（黃學潤攝）

大家樂回覆查詢時指，位於馬鞍山恆安商場的分店，大堂天花上周四（14日）出現石屎脫落，未有任何人受傷。為確保顧客及員工安全，分店即時圍封受影響區域，並通知商場管理處維修及檢查全店天花。

商場管理處今日（18日）開始於店內進行維修工程，下午工人在圍封範圍內工作期間，懷疑不小心撞跌圍板，撞到一名在鄰近位置用餐的女客人的頭部。分店經理即時上前了解及安撫客人，並安排客人轉移座位。女客人的家人其後自行報警，登上救護車離開。為安全起見，分店已將圍板附近的座位圍封，並已通知業主加緊留意工人施工安全。

馬鞍山恆安商場大家樂維修天花，有圍板擊中女食客頭部。（黃學潤攝）

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11月14日網上圖片顯示恆安商場的大家樂疑有石屎剝落，壓毀燈槽，兩名職員在了解情況。（網民Sang Sang Cheung圖片）

有網民11月14日上午10時許，在Facebook群組「馬鞍山之友 2.0」上載多張相片，指馬鞍山恆安商場的大家樂天花有石屎剝落。相片未有交代發生時間，可見天花的石屎墮下壓斷一條燈架，燈架半空垂下，大量碎片則散落在枱櫈及地上，有兩名職員圍著察看。但旁邊仍有兩名食客施施然坐著用餐。

11月14日網上圖片顯示石屎散落在枱面、櫈上及地下。（網民Sang Sang Cheung圖片）