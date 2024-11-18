有片｜吐露港公路貨車兩車輪甩脫　「炮彈飛轆」亂轟擊毀兩私家車

吐露港公路今午（18日）發生貨車甩轆的驚險意外，車轆變「炮彈」在路面亂彈，接連擊毀兩邊行車線兩輛私家車。事發一刻車cam片段在網上瘋傳，可見甩脫車輪擊中其中一輛私家車後，飛彈至數米高，其後再在路面亂彈滾動；後方車輛慌忙減速閃避，幸無釀傷亡。不少網民震驚：「咁恐怖嘅喂！」



黑色私家車沿吐露港公路快線行駛，車輪擊中其中一輛私家車後，彈上半空。（車cam L（香港群組）fb/Long Ki Chan）

其中一段影片見到，涉事黑色私家車沿吐露港公路，往九龍方向的快線行駛，車頭卻突然被車輪撞擊，整架車失控搖擺，險越過鄰線，幸鄰線黃色車輛及時閃避，黑色私家車司機亦控制住座駕保持在快線，不致相撞。

車輪被撞後彈上半空，跌於路邊草叢後再次彈起，之後在中間路壆上滾動，再跌回路面跨越數條行車線亂彈，最終彈出鏡頭外。私家車則被撞至碎片四散，部分碎片險擊中後車；草叢亦有植物枝葉疑被擊斷飛出。

黑色私家車被車輪擊中後碎片四散，草叢亦有植物枝葉疑被擊中飛出，後方車輛亦險被擊中。（車cam L（香港群組）fb/Long Ki Chan）

另一段影片則由較後方另一車輛的車cam拍下，顯示黑色私家車撞到車輪後，私家車碎片散落一地，尾隨車輛見狀紛紛減速。車輪亂彈一通後，幾乎擊中黃色車，之後再彈往公路左邊草叢。損毀的黑色私家車則停在快線路邊。

亦有網民拍攝到停在路邊的黑色私家車停車後，其車頭嚴重損毀凹陷變形，一名男子站在車前手持電話似正在求助。片段惹起網民熱議，有人大呼「咁恐怖嘅喂！」亦有人慶幸事件未有釀成慘劇，「佢（黑色車）個車頭凹左大半，執返條命」、「片中出現嘅車都好好彩，包括對面線！」

車輪之後在路壆上滾動（箭咀示）。（車cam L（香港群組）fb/Long Ki Chan）

警方表示，今午約2時28分接報，一輛私家車沿吐露港公路往粉嶺方向快線行駛時，突然聽到聲響，隨即見到中線一輛重型貨車兩個車輪甩脫。私家車被其中一個車輪撞倒，導致車頭損毀。同一時間，對面線往九龍方向，亦有一輛私家車被擊中。事件中幸無人受傷，警方將案件列作交通意外處理。

另一段車cam影片見到，涉事車輪彈至幾米高（箭咀示）。（車cam L（香港群組）fb/Lego Tsoi）