連翔道地下行車道電單車失事　一男一女重創昏迷　現場全線封閉

今年8月曾發生奪命車禍的連翔道地下行車道（即柯士甸道西隧道），今晚（19日）再發生嚴重車禍。晚上約9時48分，一輛電單車沿隧道往葵涌方向行駛，其間在隧道內失事，一男一女嚴重受傷，陷於昏迷。救護員趕抵將兩名傷者送往伊利沙伯醫院搶救，兩人送院時同樣血流披面。



現場消息稱，意外後傷者倒地，電單車則繼續滑行約100米，衝上路邊石壆始停下，現場路面遺下頭盔。警方封鎖涉事隧道調查，交通受阻。運輸署表示，因交通意外，連翔道下行車道（往葵涌方向）的全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路。



涉事電單車在連翔道地下行車道（即柯士甸道西隧道）失事。（羅日昇攝）

路面遺下頭盔。（羅日昇攝）

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同一條隧道今年8月，亦曾發生涉及電單車的奪命車禍，1死1傷。8月10日凌晨零時許，一輛本田電單車，沿隧道往西隧方向行駛，落斜駛至一個右彎時懷疑失控「自炒」，繼而連人帶車，撞向左邊石壆和路牌。

31歲姓鄭男司機意外後幸仍清醒，33歲姓石男乘客則當場昏迷，鄭男負傷為石男人工呼吸和心肺復甦（CPR）急救，其間呼喊對方名字，石男其後由接報趕至的救護員送院搶救，延至同日凌晨2時29分不治。鄭男事後因涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。據知，他與石男為同事，在中環下班後到尖沙咀取車，不料行車期間發生意外。

▼ 8月10日凌晨奪命車禍 ▼



鐵騎士清醒送院。（李家傑攝）

乘客送院時需接受心肺復甦。（李家傑攝）