46歲無業女涉向政總擲油漆彈　被暫控「刑事毀壞」周六提堂

周二（19日）晚上，金鐘政府總部一道面向夏愨道的側門外花槽，遭人從天橋上投擲油漆彈，致石壆和地面「染紅」，範圍約2米乘3米。特區政府強烈譴責有關違法行為。警方翻查閉路電視及調查後，昨日（21日）於大角咀埋伏拘捕一名涉案女子，相信她因個人情緒及家庭生活問題而犯案。警方表示，該名被捕女子已被暫控一項「刑事毀壞」罪，明日（23日）上午在觀塘裁判法院提堂。



警方檢獲破裂玻璃樽，並在女被捕人住所內，檢獲其犯案時所穿的衣服，波鞋及手提袋等，這些物品均染上紅色油漆。（陳浩然攝）

港島總區刑事部公眾活動調查組總督察蕭智謙昨日交代案情時指，警方前日（20日）接獲報案，指於夏愨道近添美道行人路花槽被淋潑紅油。蕭指，案發為周二晚上8時15分，當時有一個裝有紅色油漆的玻璃樽，從連接政府總部的行人天橋平台拋下夏愨道，擊中政府總部花槽及對開行人路，地面留有大量油漆痕跡，警員於現場檢獲一個破裂的玻璃樽，事件中無人受傷。

11月21日，警方檢獲一個破裂的玻璃樽。（陳浩然攝）

港島總區刑事部經翻查閉路電視及作深入調查後，成功鎖定一名女疑犯，昨早進行埋伏式行動，在大角咀63號埃華街休憩花園外，拘捕一名姓麥（46歲）女子，其後將她押回其位於工廠大廈的住所搜查，並檢獲她犯案時所穿的衣服、波鞋及手提袋等。被捕女子報稱無業。

蕭智謙表示，這些衣物及波鞋均沾有紅色油漆，相關證物稍後會進行化驗，而案件經初步調查後，相信女被捕人犯案動機是與其個人情緒及家庭生活問題有關。

警方檢獲破裂玻璃樽，並在女被捕人住所內，檢獲其犯案時所穿的衣服，波鞋及手提袋等，這些物品均染上紅色油漆。（陳浩然攝）

特區政府早前發出聲明，強烈譴責有關違法行為，並強調警方會徹查案件，執法必嚴、違法必究。政府發言人表示，香港是法治社會，絕不容忍任何違法行為，對所有違法行為必定追究到底。

警方檢獲破裂玻璃樽，並在女被捕人住所內，檢獲其犯案時所穿的衣服，波鞋及手提袋等，這些物品均染上紅色油漆。（陳浩然攝）

警方提醒，刑事毀壞屬嚴重罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何人無合法辯解而損壞屬於他人的財產，即屬犯罪，一經定罪可判處監禁10年，市民切勿以身試法。

香港警方非常重視案件，並強烈譴責有關違法行為。警方會徹查案件，執法必嚴、違法必究。

▼11月20日 警方在政總搜證現場▼



11月20日，政總對出地面遺下疑是玻璃碎，懷疑歹徒擲盛有油漆的玻璃樽。

11月20日，政總對出一個花槽遭人擲油漆彈，致石壆和地面染紅色，受影響面積約2米乘3米。