柴灣奪命火｜男死者與女兒分別浴室睡房獲救　消防：沒發現助燃劑

柴灣新翠花園奪命火警，父女一死一傷。消防處在記者會表示，火場面積約5米乘10米，男死者及女傷者分別在浴室和睡房被發現，人員在現場沒有發現助燃劑，起火原因尚待調查。



柴灣新翠花園單位冒煙，男住戶昏迷送院後不治。

消防處高級消防隊長張俊彥表示，今日（24日）上午11時38分接報，在柴灣道233號新翠花園1座5樓一住宅單位發生火警，冒出濃煙，消防於11時43分到達現場，派出57名消防及救護人員，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，於上午11時57分大致將火救熄。

行動中，消防人員在事發單位的浴室及睡房分別救出一名男子及一名女子，消防人員在現場沒有發現到有任何助燃劑，起火原因尚在調查當中。

救護主任郭志豪則表示，消防處在火警中一共派了兩輛救護車到場，另外亦調派了一輛快速應變急救車及一輛急救醫療電單車，火警中一共有兩名傷者，當中一人昏迷，另一人吸入濃煙後感到不適。救護車將兩名傷者分別送去東區醫院，其中一人在送院後由醫院醫生證實傷重不治；另外一人留院治理。

消防處高級消防隊長張俊彥（左）、救護主任郭志豪（右）概述柴灣奪命火。（鄭嘉惠攝）

據悉，男死者與女傷者為父女關係。60餘歲男住戶被救出後，消防員在大堂為其進行心肺復甦法急救，惜送院後不治；其同住30餘歲女兒則吸入濃煙不適，同送東區醫院治理。