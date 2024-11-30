名牌手袋店遇竊｜天眼揭3賊連爆兩門　掠66個Hermès袋載3大袋逃去

今日（30日）早上7時許，位於中環新世界大廈、專售Hermès手袋的回收寄賣店GINZA XIAOMA遭最少3名賊人破門而入，砸爛玻璃飾櫃，約3分鐘內擸走66個總值約1,000萬元的Hermès手袋。該店下午公開閉路電視錄影，片段顯示時間為今早約7時33分，3名穿連帽上衣或戴鴨舌帽、並戴上口罩的賊人，用撞門錘擊毀店舖兩道玻璃門闖入店內，隨即大肆搜掠飾櫃內的手袋，裝滿3人帶來的3個大袋後迅速逃去，整個犯案過程僅約3分鐘。



中環新世界大廈手袋回收寄賣店GINZA XIAOMA於11月30日早上遭爆竊，閉路電視拍攝到賊人在店內搜掠約3分鐘後，帶着裝滿手袋的3個白色大袋逃去。（公司傳媒聯絡人提供）

片段顯示，賊人以手推車載着幾個白色大袋到場。3人先在店門外，以硬物撬向玻璃門下方角落，撬爆玻璃後，再用撞門錘擊毀已爆裂的玻璃，隨即進入店舖，然後再用撞門錘撞爆店舖第二道內門。

3名賊人之後由最接近店門的飾櫃開始，將手袋一個個裝入他們帶來的白色大袋。當中部分飾櫃的玻璃門懷疑已上鎖，其中一名賊人負責以破物撬破玻璃，另外兩人則聯手搜掠手袋。

賊人帶來的3個白色大袋都裝滿手袋後，他們一人提着一個大袋匆匆離去。其中一名賊人離開時，更疑踩中跌於店門地面的玻璃碎，幾乎滑倒。由7時33分開始破門入內，至7時36分左右離場，整個犯案過程僅約3分鐘。

▼閉路電視直擊賊人犯案過程▼



中環新世界大廈手袋回收寄賣店GINZA XIAOMA於11月30日早上遭爆竊，閉路電視拍攝到賊人由撬門至帶着3大袋手袋逃去的過程。（公司傳媒聯絡人提供）

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店舖回收及售賣Hermès手袋。（黃偉民攝）

現場是皇后大道中新世界大廈17樓的GINZA XIAOMA，單位的玻璃門粉碎，地上遺下一個疑用作砸爛大門的工具。店內有一列玻璃飾櫃，放有數十個Hermès手袋。惟部份飾櫃的玻璃被打爛，內裡掏空，玻璃碎散落，專屬的紙袋亦丟在地上。

該公司傳媒聯絡人趙先生向《香港01》稱，店內存放及陳列共400個名牌手袋。而賊人在5分鐘內擸走67個Hermès手袋，包括25厘米和30厘米的Birkin，與及25厘米和28厘米的Kelly，4款都是最受顧客歡迎的系列。當中一個手袋，被發現遺留在後樓梯，失而復得。

趙先生續稱，失物中有店方自己的貨物，也有客人寄賣的貨物；店舖暫停營業。現時公司所有員工正全力點算損失及配合警方調查，並承諾今日對寄賣客人根據寄賣合同全額賠償。

▼賊人砸爛玻璃飾櫃，偷Hermès熱銷Birkin及Kelly款式▼



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▼警方到場調查▼



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警方今日早上7時51分接獲報案，賊人得手後將手袋分放在3個大袋後，乘私家車逃去。消息指，新世界大廈保安員今早7時許巡樓時，發現涉事單位玻璃門被打破；閉路電視顯示有3人在稍早時闖入該單位，約3分鐘後攜同3個白色大袋離去。據稱，賊人將車停在大廈附近的泄蘭街與安蘭街交界，得手後乘載貨電梯離開。警方以案件列作爆竊案，交由中區重案組接手調查，並翻看大廈及附近的閉路電視展開追緝。

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GINZA XIAOMA在社交媒體中號稱是「亞洲No.1 HERMÈS回收寄賣店」，搜羅全球全新及中古愛馬仕現貨，提供回收、寄賣、置換和銷售服務。店內有幾百件中古及全新Hermès⼿袋，超過半數是專櫃難以購入的人氣款式，其中不乏收藏級別的稀有珍品。