荃灣吊船傾側工人被困半空　房署懷疑摩打故障肇禍　勒令暫停工程

荃灣石圍角邨今日（5日）發生吊船意外。一艘吊船在石葵樓高座10多樓進行外牆維修期間傾側，2名工人被困，其中一人感到不適。



房屋署指出，根據紀錄，涉事吊船最近於11月30日進行例行檢查及測試，運作正常；初步懷疑事發時吊船的其中一個摩打發生故障引致吊船傾側，吊船的安全系統隨即啟動，吊船停止運行，過程中吊船的鋼纜沒有折斷，安全帶亦發揮正常運作，2名工人獲救沒有大礙。



署方已即時要求維修承辦商暫停所有外牆及吊船工程，並派員到場進行詳細檢查，維修承辦商必須提交詳細事故調查報告及改善方案。



荃灣石圍角邨吊船傾側，2工人被困。（黃學潤攝）

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房屋署回覆《香港01》查詢時表示，荃灣石圍角邨現正進行外牆維修計劃，工程涉及全邨共8座住宅樓宇。涉事的石葵樓外牆工程今年10月開始，預計明年1月竣工。根據紀錄，涉事吊船最近於11月30日進行例行檢查及測試，運作正常。此外，在每日開工前，維修承辦商有安排合資格人士檢查所有懸吊繩索及安全繩索，以確保處於安全狀態。負責操作吊船的維修工人持有有效的操作吊船證書，亦已接受適當訓練。

署方指，據了解，今日（5日）下午約2時，維修承辦商使用吊船在石葵樓進行外牆維修工程，吊船工人在開工時有按指引佩戴安全帶及將安全帶扣在獨立救生繩上，初步懷疑吊船的其中一個摩打發生故障引致吊船傾側，吊船的安全系統隨即啟動，吊船停止運行。

過程中，吊船的鋼纜沒有折斷，安全帶亦發揮正常運作。事發後，2名工人獲救援人員安全帶回地面，並沒有大礙。署方已即時要求維修承辦商暫停所有外牆及吊船工程，並派員到場進行詳細檢查，維修承辦商須提交詳細事故調查報告及改善方案，避免再次發生同類事件。